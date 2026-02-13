Интеграция
«Ростелеком» предупреждает о киберугрозах для подростков

В рамках «Недели безопасного Рунета», которая проходит с 10 по 22 февраля, «Ростелеком» обращает внимание родителей и педагогов на растущую опасность вовлечения подростков в киберпреступность. В 2025 г. каждое пятое киберпреступление в России было совершено людьми младше 18 лет. Часто путь к таким преступлениям начинается с любопытства, желания быть частью нового сообщества и незнания последствий.

Эксперты выделяют несколько сценариев использования подростков для совершения противоправных действий в сети. Дети часто становятся «ключом» к финансам взрослых: их просят срочно перевести деньги или сфотографировать банковские карты родителей. Подростков также могут использовать для распространения вредоносного ПО, а их устройства — для DDoS-атак. В поисках легкого заработка молодежь нередко присоединяется к преступным онлайн-сообществам, предоставляя свои виртуальные кошельки и карты для вывода украденных средств или участвуя в распространении запрещенных веществ.

Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелеком», сказала: «Подростки не всегда могут критически оценивать информацию и противостоять манипуляциям, поэтому иногда становятся посредниками кибертеррористов. Злоумышленники активно используют методы нейролингвистического программирования и другие приемы, убеждая молодых людей в безопасности и законности их действий. Кроме этого, сегодня в открытом доступе есть скрипты, позволяющие проводить несложные, но уголовно наказуемые атаки. Часто подростки, очарованные “романтикой хакерства”, сами ищут такие возможности на форумах и в Telegram-каналах и попадают в преступные схемы».

Основная проблема — подростки, наиболее подверженные риску, большую часть времени проводят в интернете и за онлайн-играми. При этом на популярных у молодежи платформах нет простого, понятного и вызывающего доверие контента об опасностях и реальных последствиях киберпреступлений.

«Ростелеком» комплексно подходит к решению данной проблемы, выступая соучредителем Альянса по защите детей в цифровой среде. Специалисты компании регулярно проводят лекции и уроки, посвященные правилам безопасного поведения в сети. За последние пять лет прошло более 500 мероприятий для школьников во всех регионах страны. Компания также разработала тематическую настольную игру «Безопасный интернет» для школьников младшего и среднего возраста, по которой регулярно проводятся турниры на уровне школ и городов. Тираж игры уже превысил 5 тыс. экземпляров.

Кроме того, эксперты компании создали специальные курсы по компьютерной грамотности для всех возрастных аудиторий: учеников младшего и среднего школьного возраста, старшеклассников, студентов и родителей. Уроки проведены более чем в 30 городах России.

«Ростелеком» развивает и собственные цифровые решения в сфере кибербезопасности. Абонентам компании доступна детская подписка «MiXX Вместе», включающая 16 образовательных и развлекательных сервисов, в том числе программы, блокирующие потенциально вредоносные приложения и опасные ресурсы.

В 2025 г. «Ростелеком» запустил комплекс сервисов киберзащиты для домашнего и мобильного интернета, а также мобильной связи. На всех устройствах, подключенных к интернету компании, автоматически действует защита от фишинга, а также доступна возможность настроить для себя и близких гибкую фильтрацию трафика, чтобы ограничить доступ к потенциально нежелательным ресурсам и создать безопасную интернет-среду для всей семьи.

«Ростелеком» призывает родителей, педагогов и ИТ-сообщество объединить усилия, чтобы заполнить информационный вакуум, в котором находятся подростки. Каждый случай киберпреступления с участием несовершеннолетнего — это сигнал о том, что ему вовремя не объяснили разницу между игрой и уголовной ответственностью. Задача взрослых — не просто запрещать, а объяснять и переводить сложные юридические термины на язык жизненных ситуаций.

