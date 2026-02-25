Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

ГК «Солар»: мошенники крадут профили россиян через последние цифры входящих номеров телефонов

Мошенники используют для кражи аккаунтов в различных сервисах и мессенджерах новые способы подтверждения личности пользователя, выяснили эксперты Solar Aura ГК «Солар». Если раньше злоумышленники звонили пользователям и под разными предлогами убеждали назвать код доступа к различным сервисам и мессенджерам, то теперь для этой цели они пытаются обманом заполучить последние цифры только что позвонившего номера телефона.

Схема выглядит следующим образом: мошенник под разными предлогами связывается с жертвой в социальной сети или мессенджере (к примеру, запись на маникюр, фотосессию или другую услугу), и обещает позвонить с того или иного номера телефона для уточнения деталей. Пользователю действительно поступает звонок с неизвестного номера, который практически сразу сбрасывается. Затем мошенник в переписке просит жертву назвать последние две или четыре цифры только что звонившего номера — если пользователь это сделает, у него мгновенно «уведут» аккаунт или профиль какого-нибудь сервиса, будь то профиль на маркетплейсе или в интернет-магазине, аккаунт к почте или мессенджеру.

Дело в том, что современные онлайн-сервисы стали чаще использовать в качестве подтверждения личности и входа в профиль анонимные звонки, а не коды доступа, которые обычно поступают в SMS. Этим и пользуются мошенники — ведь если многие россияне уже знают, что нельзя называть никакие коды из SMS, то в упоминании последних цифр со звонившего номера телефона пока не видят ничего страшного. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга Solar Aura ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров и в переписках с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще