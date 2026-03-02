Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Beeline Cloud представил клиентам сервис восстановления данных в облаке

Beeline Cloud совместно с Киберпротект провели встречу для клиентов, посвященную решениям по защите данных и непрерывности бизнеса с использованием сервиса Cloud Recovery.

Спикеры рассказали о возможностях восстановления виртуальных машин из on-premise или других облачных площадок в инфраструктуру Beeline Cloud, принципах оплаты Pay-as-you-go и высокой отказоустойчивости. Участники ознакомились с практическими кейсами миграции данных, локализации ИТ-инфраструктуры и моментального переключения на облачную площадку в случае аварий.

«Наш сервис Cloud Recovery позволяет вернуть потерянные данные в один клик, обеспечивая время восстановления от 15 минут и SLA на уровне 99,95% с финансовыми гарантиями. Это критично для бизнеса, стремящегося к цифровой устойчивости», – отметил руководитель направления DR Beeline Cloud Дмитрий Балюков.

«Надёжность и устойчивость бизнеса сегодня напрямую зависят от архитектуры его ИТ-инфраструктуры. В условиях растущих киберугроз важно не просто защищать данные, а обеспечивать их бесперебойную доступность. Сотрудничество с Beeline Cloud позволяет нам вместе предлагать заказчикам современное, безопасное и масштабируемое решение для аварийного восстановления. Это шаг вперёд в построении цифровой устойчивости для российского бизнеса», — комментирует Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж компании «Киберпротект».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Рекламаerid:2VSb5wnJtWD

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще