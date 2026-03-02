Beeline Cloud представил клиентам сервис восстановления данных в облаке

Beeline Cloud совместно с Киберпротект провели встречу для клиентов, посвященную решениям по защите данных и непрерывности бизнеса с использованием сервиса Cloud Recovery.

Спикеры рассказали о возможностях восстановления виртуальных машин из on-premise или других облачных площадок в инфраструктуру Beeline Cloud, принципах оплаты Pay-as-you-go и высокой отказоустойчивости. Участники ознакомились с практическими кейсами миграции данных, локализации ИТ-инфраструктуры и моментального переключения на облачную площадку в случае аварий.

«Наш сервис Cloud Recovery позволяет вернуть потерянные данные в один клик, обеспечивая время восстановления от 15 минут и SLA на уровне 99,95% с финансовыми гарантиями. Это критично для бизнеса, стремящегося к цифровой устойчивости», – отметил руководитель направления DR Beeline Cloud Дмитрий Балюков.

«Надёжность и устойчивость бизнеса сегодня напрямую зависят от архитектуры его ИТ-инфраструктуры. В условиях растущих киберугроз важно не просто защищать данные, а обеспечивать их бесперебойную доступность. Сотрудничество с Beeline Cloud позволяет нам вместе предлагать заказчикам современное, безопасное и масштабируемое решение для аварийного восстановления. Это шаг вперёд в построении цифровой устойчивости для российского бизнеса», — комментирует Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж компании «Киберпротект».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

■ Реклама erid:2VSb5wnJtWD