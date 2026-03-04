Angara MTDR усиливает платформу Angara ECHO

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Компания Angara MTDR выпустила обновление платформы Angara ECHO — решения для комплексного управления цифровым следом и обеспечения киберустойчивости. Основой релиза стали новые модули, трансформирующие платформу из инструмента мониторинга в полноценную экосистему для безопасности бизнеса и проактивной киберразведки.

Центральным элементом стало обновление модуля «Киберразведка», где появилась возможность прямого просмотра, поиска и фильтрации индикаторов компрометации (CTI Feeds) в интерфейсе платформы. Ключевой особенностью является опция их автоматического экспорта по API во внешние системы защиты (SIEM, SOAR, файрволы). Это замыкает цикл «обнаружение — реагирование», позволяя автоматизировать блокировку угроз.

Дополнительным инструментом стала «Карта угроз», интегрированная с международной базой знаний MITRE ATT&CK и внутренней базой сведений о хакерских группировках. Этот раздел позволяет специалистам ознакомиться с адресной картой потенциальных атак, направленных именно против их организации. Эксперты получают представление о возможных тактиках и техниках, которыми потенциально будут пользоваться злоумышленники. Это поможет компаниям выстраивать более эффективную и целенаправленную стратегию защиты, ориентируясь непосредственно на модели поведения атакующих.

Для управления репутационными рисками и медиаактивностью был значительно расширен модуль «Информационный фон». Теперь он включает в себя сквозной мониторинг социальных сетей и мессенджеров (YouTube, Rutube, «ВКонтакте», Telegram и др.) и точечный анализ публикаций в электронных СМИ. Это дает бизнесу единую картину всех упоминаний компании и ключевых лиц, позволяя оперативно выявлять как негативные информационные поводы, так и потенциальные угрозы.

«Сегодня в среднем на одну компанию приходится 6 упоминаний, связанных с поиском инсайдеров или торговлей корпоративными данными. Новый функционал позволяет бизнесу не только обнаруживать угрозы — от утечек данных до фишинговых атак и дезинформации — но и действовать на опережение. Автоматизация рутинного мониторинга цифрового следа высвобождает ресурсы ИБ-подразделений для решения стратегических задач, а консолидированные данные обеспечивают целостное понимание угроз», — отметил директор центра киберустойчивости Angara MTDR Артем Грибков.

