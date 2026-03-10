Ставка на зеро: фиктивные свидания переместились в Telegram-казино

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий привлечения пользователей из России в поддельные онлайн-казино, который заимствован из схемы с фальшивыми свиданиями (Fake Date). Мошенники знакомятся с мужчинами под видом девушек из небольших городов, сообщают, что получают высокий доход благодаря азартным играм, после чего присылают промокоды для ставок в нелегальных онлайн-казино. Только две мошеннические группы, которые используют эту схему, за период с 16 по 30 января 2026 г. похитили у российских пользователей более 2,5 млн руб., средняя сумма списания составила 14 426 руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошенничества в схеме с поддельными интернет-казино.

Азартные игры онлайн в России запрещены, за исключением букмекеров, тотализаторов и лотерей, которые имеют государственную лицензию. Наряду с нелегальными интернет-казино широко распространились мошеннические ресурсы, которые предлагают испытать удачу в незаконных азартных играх – как сайты, так и Telegram-боты.

По данным F6 Digital Risk Protection, число таких ресурсов, нацеленных на пользователей из России, уже долгое время остается примерно на одном и том же высоком уровне и за последние месяцы заметно не изменилось.

Вместе с тем специалисты F6 отмечают, что злоумышленники постоянно совершенствуют тактики привлечения пользователей в поддельные казино. Кроме баннеров с рекламой таких казино, которые размещают в интернете, киберпреступники завлекают потенциальных жертв с помощью социальной инженерии. Благодаря этому поддельные казино получают больше посетителей.

Самый популярный из таких сценариев заимствован из мошеннической схемы с фальшивыми свиданиями (Fake Date), однако он претерпел некоторые изменения. Мошенник от имени привлекательной девушки создает Telegram-аккаунт, который регистрирует на виртуальный номер, а затем наполняет его несколькими фотографиями, которые невозможно найти в интернете – для создания таких изображений мошенники часто используют нейросети. В описании профиля злоумышленник обычно указывает город с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек – такой как Тамбов или Череповец. Затем от имени вымышленной девушки создает анкету в боте или на сайте для знакомств, ставит несколько «лайков», через сутки проверяет, кто из пользователей проявил интерес и от имени девушки начинает с ними общение.

Задача мошенника – вызвать доверие потенциальной жертвы. На этом этапе действия злоумышленника полностью повторяют действия типичного мошенника, работающего по схеме FakeDate. Злоумышленник «прогревает» пользователя, спрашивает его об интересах, работе – этот период общения длится от нескольких часов до нескольких дней. В переписке «девушка» как бы случайно упоминает, что играет в казино, и общение продолжается в прежнем режиме.

В 2026 г. мошеннические группы, работающие по сценарию с поддельными Telegram-казино, используют три пути, чтобы заинтересовать пользователя нелегальными азартными играми.

Первый – «девушка» в ходе общения упоминает дорогие покупки, которые позволяет себе благодаря выигрышам в казино. Если пользователь проявляет интерес, мошенник присылает ему ссылку на Telegram-бот фейкового казино. Злоумышленник полностью управляет результатом игры: через панель управления он видит, как жертва делает ставку, и выставляет «удачу», например, на 100%.

Второй – «девушка» делится с пользователем «промокодом» на определенную сумму, которую он может поставить в казино.

Третий – «девушка» сообщает новому знакомому, что ее заблокировали в онлайн-казино, и ей нужен помощник для того, чтобы вывести выигранные деньги. Аналогичный сценарий злоумышленники используют в схемах инвестиционного мошенничества.

В любом из этих вариантов, когда у пользователя создается впечатление, что он поймал удачу и собирается вывести «выигрыш», мошенническая платформа выдает сообщение об «ошибке» – и не дает пользователю возможность перечислить «выигрыш» на свою собственную карту. Жертва сообщает об этом «девушке». Мошенник присылает пользователю поддельные реквизиты якобы своей банковской карты, по которым просит перевести свою часть выигрыша, и спустя несколько минут сообщает, что деньги «дошли» – тем самым создается впечатление, что «все по-настоящему». От имени «девушки» пользователю объясняют, что вывести деньги можно только на ту банковскую карту, с которой пополнялся счет в казино, поэтому для успешного перевода выигрыша нужно сначала пополнить счет. В момент пополнения счета поддельного казино пользователь теряет деньги и ничего не получает.

По данным F6, одна из мошеннических групп, которая работает по схеме с поддельными казино, в период с 16 по 30 января 2026 г. похитила у пользователей из России на 66% больше, чем за аналогичный период 2025 г. За это же время средняя сумма списания, которую производили злоумышленники, увеличилась на 30%.

«Только две мошеннические группы, которые используют схему с поддельным казино, за период с 16 января до 30 января 2026 г. похитили у пользователей из России более 2,5 млн руб., средняя сумма списания составила 14 426 руб.», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Главная рекомендация специалистов F6 по защите от мошенничества в таких случаях – помнить о том, что любая азартная игра предполагает риск с потерей всех денег. А если эти азартные игры нелегальные, то вероятность утраты денег близка к 100%.