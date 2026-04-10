Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Positive Technologies помогла Proxmox устранить уязвимости в решении для защиты электронной почты

Эксперт PT SWARM Артем Данилов обнаружил четыре уязвимости в платформе с открытым исходным кодом Proxmox Mail Gateway. Решение компании Proxmox Server Solutions предназначено для защиты корпоративной почты от вирусов и спама. При успешной эксплуатации недостатков безопасности атакующий мог бы отправить сотрудникам файлы, содержащие шифровальщики, шпионские программы и другое вредоносное ПО. Разработчик проекта был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление, устраняющее недостатки. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В ходе мониторинга актуальных угроз (threat intelligence) эксперты Positive Technologies установили, что потенциально по всему миру уязвимы более 15 тыс. устройств с установленным Proxmox Mail Gateway. Большинство из них было зафиксировано в Германии (23%), Франции (9%) США (7%), России (6%) и Индонезии (5%).

Уязвимостям PT-2026-21929–PT-2026-21932 (BDU:2026-01642–BDU:2026-01645) было присвоено 6,9–7,8 балла из 10 по шкале CVSS 4.0. В случае успешной эксплуатации злоумышленник мог обойти фильтры почтового шлюза и доставить пользователю письмо с вредоносным вложением. Если бы жертва открыла полученный файл, последствия напрямую зависели бы от его содержания. Так, при запуске шифровальщика он мог бы проникнуть в IT-инфраструктуру компании, а затем заблокировать доступ к ценной информации на любом компьютере или сервере в локальной сети. Это могло бы повлечь за собой финансовые и репутационные потери для бизнеса. В ряде случаев запуск шифровальщика даже привел бы к нарушению производственных процессов.

«Разработчики почтовых приложений и шлюзов часто используют одну из множества специализированных библиотек, в основе которых лежат стандарты обработки SMTP -сообщений. Эти стандарты описывают рекомендации для реализации почтовых приложений, но учитывают не все пограничные случаи. Каждый разработчик библиотеки решает спорные ситуации по-своему. Следовательно, если почтовый клиент и защитная платформа используют разные библиотеки, то при обработке почты возможны несоответствия, которыми могут воспользоваться злоумышленники, — сказал Артем Данилов, специалист отдела исследований безопасности банковских систем, Positive Technologies. — В случае с Proxmox Mail Gateway проэксплуатировать найденные уязвимости мог любой внешний пользователь. Вместе с тем угроза была бы минимизирована при достаточном уровне киберграмотности сотрудников: к файлу от неизвестного внешнего отправителя они отнеслись бы настороженно».

Для устранения недостатков защиты компаниям необходимо в кратчайшие сроки обновить Proxmox Mail Gateway до версии 8.2.10 или 9.0.6. Если загрузить обновление невозможно, снизить риски поможет использование десктопной версии Microsoft Outlook или других почтовых клиентов, которые автоматически блокируют исполняемые файлы и предупреждают пользователя о потенциальной угрозе. Чтобы обеспечить дополнительную защиту корпоративной инфраструктуры, следует также использовать антивирусные решения.

В 2025 г. эксперты Positive Technologies, в числе которых был Артем Данилов, обнаружили 22 дефекта безопасности в модулях FreeScout — опенсорсной системы технической поддержки клиентов, совмещенной с почтовым сервисом. Проэксплуатировав уязвимости PT-2025-47937, PT-2025-42833–PT-2025-42853 (BDU:2025-12427, BDU:2025-13045–BDU:2025-13065), нарушитель мог бы похитить учетные данные и развить атаку во внутренней сети организации.


Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще