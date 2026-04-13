Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах

В рамках международной научно-практической конференции «РусКрипто-2026», посвященной вопросам современной криптографии, применению цифровой подписи и формированию доверенной цифровой среды, компании Сбер, «КриптоПро» и «СТКрипт» обсудили перспективы развития сертифицированной технологии мобильной электронной подписи на базе двусторонней схемы подписи ГОСТ.

Ключевой темой дискуссии стало развитие пользовательских сценариев и переход к бесшовной интеграции электронной подписи в цифровые экосистемы банков, государственных сервисов и бизнеса. Речь идет о модели, в которой подпись становится нативной частью таких сервисов, как РКО, ипотека, регистрация бизнеса, отчетность, онлайн-кассы и электронный документооборот.

Участники отметили, что дальнейшее развитие мобильной электронной подписи напрямую связано с упрощением пользовательского пути и устранением технологической фрагментации. В частности, обсуждалась необходимость сокращения количества используемых сертификатов, упрощения процедур идентификации и повышения удобства управления ключами.

В рамках дискуссии компании «КриптоПро» и «СТКрипт» подтвердили курс на развитие своих решений КриптоПро Ключ и КриптоКлюч с учетом обратной связи рынка и Сбера, использующих данные продукты в своих экосистемах. В частности, достигнуты договоренности:

  • уменьшить размер SDK за счет использования единого СКЗИ для сценариев цифрового рубля, КБС, КЭП и НЭП;
  • улучшить пользовательский опыт и оптимизировать количество вызовов генератора случайных чисел, требующего интерактивного взаимодействия с пользователем.

Компании уже ведут практическую реализацию этих изменений с учетом потребностей рынка. Адаптация технологии ведётся под реальные сценарии использования от банковских сервисов до государственных платформ.

Особое внимание было уделено модели развития, при которой мобильная электронная подпись встраивается непосредственно в бизнес-приложения. По оценкам участников, именно такой подход станет доминирующим в ближайшие годы, обеспечив более 70% сценариев использования за счет повышения удобства и сокращения числа пользовательских действий.

Отдельный фокус дискуссии был сделан на формировании единой цифровой среды, в которой электронная подпись:

  • применяется кроссплатформенно;
  • обеспечивает прозрачное подтверждение авторства;
  • интегрирована в пользовательские процессы на уровне интерфейсов и сценариев взаимодействия;
  • становится базовым элементом доверия в цифровых экосистемах.

В ходе конференции был рассмотрен потенциал масштабирования сертифицированной технологии мобильной электронной подписи КриптоПро Ключ с мобильной компонентой КриптоКлюч в различных сегментах Сбера – как в части расширения клиентских сценариев использования, так и с целью развития внутренних процессов электронного документооборота.

В центре обсуждения – переход к модели, в которой электронная подпись становится естественной частью цифровой среды пользователя, обеспечивая высокий уровень безопасности без усложнения взаимодействия с сервисами.

«Мобильная электронная подпись – та область применения криптографических средств, где столь плотно переплетаются требования удобства для тех пользователей, которые не хотят думать про сложнейший математический аппарат «под капотом», и безопасности, с учетом необходимости работы в нестандартных условиях пользовательских мобильных устройств, являющихся ярким примером слабодоверенного окружения», – отметил доктор физико-математических наук Станислав Смышляев, генеральный директор КриптоПро.

«Мобильная электронная подпись развивается в сторону полной интеграции в экосистемы – от финансовых сервисов до государственных платформ. Наша задача – дать возможность встраивания внутрь собственных приложений и сделать ее использование максимально бесшовным, простым для пользователя при сохранении криптографической надежности и соответствия требованиям регулирования», – отметила Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

