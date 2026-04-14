Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Бастион» получил статус Premium-партнера Positive Technologies

Компания по информационной безопасности «Бастион» (входит в «ИКС Холдинг») получила статус Premium-партнера Positive Technologies, российского разработчика решений для результативной кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Бастиона».

Это подтверждает, что специалисты компании имеют высокий уровень экспертизы в области внедрения и сопровождения решений Positive Technologies, а также успешный опыт реализации проектов по защите ИТ-инфраструктуры клиентов. В рамках партнерства «Бастион» предоставляет полный спектр услуг по внедрению, интеграции и технической поддержке продуктов Positive Technologies.

«Мы видим растущий интерес со стороны российских компаний к результативной кибербезопасности и готовы помогать нашим клиентам внедрять актуальные решения. Наш опыт показывает, что именно устойчивое взаимодействие между игроками рынка позволяет выстроить надежную защиту от атак и повысить общий уровень киберустойчивости страны. Получение статуса Premium-партнера является для нас важным этапом сотрудничества и залогом успешной реализации будущих совместных проектов», — сказал Дмитрий Ильницкий, директор по развитию и сопровождению продаж компании «Бастион».

В Positive Technologies также подчеркнули важность развития партнерской экосистемы. «Расширение сети Premium-партнеров позволяет нам масштабировать экспертизу и обеспечивать высокий уровень внедрения наших решений у клиентов. Мы рады развитию сотрудничества с Бастионом и уверены, что совместные проекты помогут российским организациям повысить уровень защищенности своей ИТ-инфраструктуры. Коллеги из «Бастиона» разделяют наши взгляды на необходимость не просто поставки и внедрения продуктов, но и достижения результативности системы кибербезопасности и обладают необходимой квалификацией, чтобы оценить реальный уровень защищенности от хакерских атак. Поэтому Бастион сможет реализовывать комплексные проекты, а также предоставлять наши продукты с учетом нюансов бизнес-процессов и ИТ-ландшафта предприятий в ключевых отраслях экономики», — Оксана Полякова, заместитель директора центра продаж и развития бизнеса, директор по работе с партнерами, Positive Technologies.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

