Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum

Компании «Аладдин» и Ideco сообщили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов: высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса JaCarta Authentication Server и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum.

Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и совместимость JaCarta Authentication Server, входящего в состав корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System для Linux и Windows через RADIUS-сервер, и межсетевого экрана Ideco NGFW Novum. Это позволяет заказчикам защитить VPN-подключения, исключить риски несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре и облегчить внедрение двухфакторной аутентификации (2FA) для VPN и сценариев Zero Trust.

JaCarta Management System (JMS) – корпоративная система учёта и управления жизненным циклом аппаратных и программных средств аутентификации и электронной подписи, включая распространённые токены и смарт-карты различных поставщиков, считыватели смарт-карт, а также аппаратные и программные OTP-/U2F-аутентификаторы. В состав системы входит высокопроизводительный сервер усиленной аутентификации (2FA) JaCarta Authentication Server (JAS) для предоставления второго фактора аутентификации компаниям, по той или иной причине не готовым к развёртыванию PKI-инфраструктуры или желающим обеспечить усиленную аутентификацию с использованием одноразовых паролей части своих сотрудников.

Ideco NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN‑сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использует DPDK/VPP для высокой производительности, поддерживает развитый DNS‑фильтр, интеграцию с SIEM и внешними системами мониторинга, а также реализует подход Zero Trust и ZTNA‑сценарии для удалённого доступа.

«Интеграция нашей системы централизованного управления элементами безопасности инфраструктуры с новым поколением межсетевых экранов — это возможность создания единой бесшовной среды, где безопасность перестает быть тормозом для бизнеса и становится его конкурентным преимуществом. Интеграция позволяет не только фильтровать трафик, но и принимать решения на основе проверенного контекста о пользователе. В итоге заказчик получает управляемую двухфакторную защиту на всех уровнях: без лишних точек управления и с сохранением привычных ИТ-процессов», — сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS&JAS «Аладдин».

«Наша задача — сделать безопасный удалённый доступ для корпоративных заказчиков максимально управляемым и прозрачным. Совместимость Ideco NGFW Novum с JaCarta Management System позволяет использовать проверенную инфраструктуру двухфакторной аутентификации и централизованного управления токенами без усложнения сетевой архитектуры и эксплуатационных процессов», — отметил директор Ideco Дмитрий Хомутов.