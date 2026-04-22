«Авито» запускает «Авито Гарантию» для смартфонов совместно с «АльфаСтрахование»

«Авито» запускает новую опцию для покупателей смартфонов – «Авито Гарантию». С ее помощью можно оформить дополнительную гарантийную защиту при покупке телефона через «Авито Доставку». Первым партнером, предоставляющим услуги страхования, выступила компания «АльфаСтрахование». Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

На первом этапе сервис доступен при покупке смартфонов у профессиональных продавцов – причем не только новых гаджетов, но и устройств в ресейле. Подключить гарантию можно на этапе оформлении заказа с «Авито Доставкой» в пункты выдачи заказов. Стоимость гарантии составит не более 4% от суммы заказа.

Гарантия начинает действовать сразу после получения заказа и покрывает период, необходимый для полноценной проверки устройства уже после получения. Если в процессе использования обнаружатся дефекты, о которых не было известно на момент покупки, или неисправности в работе устройства, покупатель сможет обратиться к страховому партнёру для проведения диагностики. Для этого достаточно просто перейти в чат с продавцом, найти сообщение с полисом и нажать на ссылку «обратиться по гарантии». Выезд курьера и оценка специалистом будут бесплатными. В зависимости от результатов экспертизы устройство может быть направлено на бесплатный ремонт, а если восстановление невозможно – стоимость за товар вернется покупателю.

«Запуск «Авито Гарантии» в смартфонах – это еще один шаг в сторону повышения удобства и безопасности сделок на нашей платформе. 71% смартфонов на «Авито» покупаются «с рук» – это огромные объемы, и для нас важно, чтобы покупка устройств на вторичном рынке была для пользователей такой же удобной и понятной, как покупка новых товаров. По итогам наших исследований 62% пользователей «Авито» отметили готовность воспользоваться гарантией, это показывает востребованность этого нововведения. Новый сервис дает пользователю дополнительную уверенность после получения заказа: у покупателя есть время спокойно проверить устройство в привычном использовании и при необходимости обратиться за технической диагностикой и поддержкой партнера», – сказал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и ИT в «Авито».

Гарантия действует до трёх месяцев с момента получения заказа. Это тот срок, за который пользователь может спокойно протестировать смартфон в привычном режиме использования и убедиться, что устройство полностью соответствует его ожиданиям. Если же покупатель отказался от получения устройства в пункте выдачи заказов, гарантия автоматически аннулируется, а деньги за нее возвращаются.

«Рынок ресейла техники растет, и вместе с этим растет запрос на понятные и безопасные условия сделки. Пользователю важно не только получить устройство, но и быть уверенным, что у него есть время спокойно проверить покупку и понятный сценарий действий, если что-то пойдет не так. Совместные сервисы с такими платформами, как «Авито», помогают формировать эту среду – где покупка сопровождается защитой и прозрачными правилами. В этом смысле страхование становится частью пользовательского опыта и элементом культуры ответственного потребления», – сказал Даниил Минчаков, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

Сейчас опция доступна в тестовом режиме для части покупателей. В будущем сервис будет запущен для всех покупателей, а также расширен на сделки между частными лицами.