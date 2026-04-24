Positive Technologies подтвердила технологическую совместимость PT ISIM с российским ПО SCADA+

Positive Technologies подтвердила совместимость системы обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM с российским ПО для систем промышленной автоматизации — SCADA+. Корректная работа решений при совместном использовании позволит владельцам объектов критической информационной инфраструктуры и другим предприятиям внедрять защищенные автоматизированные системы управления производственными процессами на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

SCADA+ применяется для автоматизации масштабных и высоконагруженных диспетчерских комплексов и систем управления технологическими процессами. Решение используют предприятия из различных отраслей промышленности, в том числе на объектах критической инфраструктуры (КИИ). С его помощью операторы контролируют работу оборудования, отслеживают параметры производства и управляют сложными технологическими цепочками.

По данным исследования Positive Technologies, промышленность остается в топе по числу успешных кибератак. В условиях геополитической напряженности эта отрасль представляет особый интерес для хактивистов и АРТ-группировок из-за большого количества критически важных объектов. Поверхность атак расширяют цифровизация, внедрение интернета вещей и систем на базе ИИ, а также изменение инфраструктуры в период импортозамещения. Такой ландшафт киберрисков вынуждает предприятия обеспечивать реальную киберустойчивость промышленных инфраструктур, а не только выполнять требования регуляторов.

Непрерывно контролировать состояние промышленных сетей, выявлять подозрительную активность и оперативно реагировать на угрозы помогает PT ISIM. Продукт дает возможность выполнить требования по защите объектов КИИ в соответствии с положениями ФЗ 187 и 239 приказа ФСТЭК, имеет широкую технологическую экспертизу и корректно работает с популярными SCADA-системами российских и международных вендоров.

«В условиях импортозамещения для объектов КИИ особенно важно поддерживать киберустойчивость с помощью прикладных технологий и инструментов защиты, выходящих за рамки обязательных мер. Совместимость SCADA+ с PT ISIM дает промышленным предприятиям возможность не просто автоматизировать производственные процессы с помощью АСУ ТП в защищенном исполнении, но и обеспечивать высокий уровень киберустойчивости технологической инфраструктуры любой сложности и масштаба», — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

«Интеграция PT ISIM и SCADA+ — это не просто техническая совместимость, а синергия, которая дает заказчикам готовое решение: полную автоматизацию процессов, непрерывный мониторинг и защиту от киберугроз. Это особенно ценно для объектов КИИ, где цена ошибки крайне высока», — сказал Роман Бузинов, руководитель разработки SCADA+.

Корректная совместная работа PT ISIM и SCADA+ подтверждена более чем 50 функциональными тестами. Специалисты проверили все ключевые возможности продукта при взаимодействии со SCADA+: от мониторинга состояния системы до обнаружения атак и реагирования на инциденты.