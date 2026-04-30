AppSec Solutions и «Ред Софт» подтвердили совместимость AppSec.Hub и «Ред ОС»

Компании AppSec Solutions и «Ред Софт» объявляют о полной совместимости платформы управления разработкой защищенных приложений AppSec.Hub с операционной системой «Ред ОС». Партнерство расширяет возможности корпоративных заказчиков по построению полностью импортонезависимой и безопасной среды разработки. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Специалисты обеих компаний провели комплексные испытания, проверив корректность развертывания и стабильность работы компонентов платформы AppSec.Hub в среде «Ред ОС». Тестирование показало, что пользователи могут легко совмещать процессы DevSecOps и управлять инструментами анализа безопасности на отечественной операционной системе.

Благодаря совместимости, рынок получает готовый технологический стек для полного цикла безопасной разработки (SSDLC) в закрытых контурах. Совместное использование AppSec.Hub и «Ред ОС» позволяет компаниям автоматизировать поиск и устранение уязвимостей, соблюдая строгие регуляторные требования и оставаясь в полностью импортонезависимой инфраструктуре. Партнерство AppSec Solutions и «Ред Софт» отвечает на важный запрос бизнеса: как быстро выводить цифровые продукты на рынок, не снижая уровень кибербезопасности.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и позволяет строить ИТ-инфраструктуры для перехода с зарубежных решений. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории России. В своей инфраструктуре «Ред ОС» используют уже более 12 тыс. коммерческих компаний, госкорпораций и органов государственной власти.

AppSec.Hub — это платформа управления разработкой защищенных приложений, которая устраняет конфликт между скоростью вывода продукта на рынок и требованиями кибербезопасности. Суть продукта заключается в непрерывной автоматизации и оркестрации процессов DevSecOps, позволяя бесшовно встраивать инструменты анализа защищенности в конвейер CI/CD, приоритизировать устранение уязвимостей на основе данных и рисков, а также обеспечивать прозрачный контроль соответствия регуляторным и индустриальным стандартам в реальном времени, тем самым снижая стоимость владения безопасным ПО и повышая зрелость процессов создания цифровых продуктов.

«Когда продукты российских разработчиков хорошо сочетаются друг с другом, это позволяет получать полноценную синергию решений. Рынок российского DevSecOps развивается очень быстро, и наша задача — сделать этот рывок для него максимально легким и удобным», – отметил Антон Башарин, старший управляющий директор AppSec Solutions.

«Совместимость «Ред ОС» с решениями в области DevSecOps, такими как AppSec.Hub, является важным шагом в формировании зрелой экосистемы отечественного ПО. Мы рады, что теперь пользователи нашей операционной системы могут использовать весь потенциал платформы для управления защищенной разработкой в доверенной и сертифицированной среде, не сталкиваясь с инфраструктурными ограничениями», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».