BrandSecurity и SolidLab объявляют о технологическом партнерстве в области Digital Risk Protection

Компания BrandSecurity и разработчик решений в области кибербезопасности SolidLab объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества платформа Digital Risk Protection (DRP) BrandSecurity Rocket будет интегрирована в платформу по управлению уязвимостями SolidLab VMS. Об этом CNews сообщили представители SolidLab.

Интеграция позволит расширить возможности SolidLab VMS за счет внедрения передовых инструментов мониторинга и защиты цифровых активов, связанных с брендом. Новый функциональный компонент Digital Risk Protection (DRP) обеспечит клиентам комплексное обнаружение и устранение нарушений, связанных с неправомерным использованием бренда в интернете.

DRP-платформа предназначена для: выявления и блокировки фишинговых ресурсов; обнаружения утечек данных; предотвращения подмены бренда.

В рамках интеграции DRP обеспечивает непрерывный мониторинг широкого спектра источников, включая: поисковые системы; социальные сети и форумы; мессенджеры, публичные чаты и боты; маркетплейсы и доски объявлений; системы контекстной рекламы; магазины мобильных приложений; публичные репозитории; дарквеб и другие теневые площадки.

«Партнерство с SolidLab — важный шаг в развитии нашей DRP-платформы. Интеграция с SolidLab VMS позволит компаниям централизованно контролировать цифровые риски и быстрее реагировать на угрозы», — сказал Руслан Кривулин, основатель компании BrandSecurity.

цифровизация

«Наш совместный опыт и экспертиза будут способствовать непрерывному и оперативному выявлению угроз у заказчиков. Сотрудничество открывает новые горизонты для роста и выхода на новые рынки. Я хотел бы выразить свою благодарность всем, кто принимает участие в этом проекте», — сказал Максим Ильин, руководитель по развитию продуктов анализа безопасности инфраструктуры SolidLab.

Ожидается, что объединенное решение позволит компаниям повысить уровень защищенности, снизить репутационные и финансовые риски, а также обеспечить прозрачность цифрового присутствия бренда.

