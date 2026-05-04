Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Selectel устранил критическую уязвимость в ядре Linux CVE-2026-31431 в SELECTOS, возникшую вследствие глобального сбоя Linux

Selectel, провайдер ИT-инфраструктуры, сообщил об устранении критической уязвимости ядра Linux CVE-2026-31431 в серверной операционной системе Selectos 1.3. Эксплойт давал возможность запустить код от лица пользователя без прав и получить root-доступ к системе. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

В рамках эксплойта Copy Fail позволяла локальному пользователю повысить привилегии до уровня root. Проблема затрагивала подсистему криптографического API (AF_ALG) и была связана с ошибкой в управлении памятью. Команда Selectos незамедлительно сообщила об уязвимости и закрыла CVE в платных и бесплатных репозиториях, чтобы исключить риски для всех пользователей операционной системы. Более того, исправление было локализовано внутри системы, что позволило избавить клиентов от необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия по ее защите.

Уязвимость возникла в Linux еще в 2017 г. в результате изменений, направленных на оптимизацию работы кода, и затрагивала широкий спектр дистрибутивов Linux, использующих соответствующую подсистему ядра. Тогда была убрана избыточная синхронизация, что впоследствии привело к race condition и потенциальному use-after-free.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще