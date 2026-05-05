Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в госсекторе
|

«Перспективный мониторинг»: в апреле 2026 года в Сеть утекло 159 млн записей данных из госсектора

В апреле 2026 г. эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали 9 инцидентов, затронувших государственный сектор, коммерческие и медицинские организации.

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил порядка 160 млн записей — это персональные данные, контактная информация и пользовательские учетные записи. Почти все утекшие данные принадлежат организациям государственного сектора — 159 млн записей. Из медицинских и коммерческих организаций утекло 1,2 млн и 145 тыс. записей соответственно.

«В апреле стало известно о пяти крупных инцидентах в государственном секторе, в результате которых оказались скомпрометированы 159 млн записей. Лишь часть этих случаев относится к минувшему месяцу — остальные произошли ранее, однако похищенные данные были опубликованы в открытых источниках или для продажи на даркнет-площадках именно в апреле. Утечки данных, относящихся к государственным сервисам, всегда несут повышенные риски для граждан, поскольку такие массивы зачастую содержат структурированную информацию о пользователях: от контактных сведений до деталей взаимодействия с цифровыми платформами. Такие данные позволяют формировать убедительные сценарии атак, рассчитанные на доверие к государственным структурам. Мы уже увидели это в фишинговых схемах, которые мошенники активно использовали в апреле», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Существенные утечки данных также зафиксированы в сфере медицины, что может послужить основой для целевых атак на уязвимые слои населения в ближайшие месяцы.

Эксперты «Перспективного мониторинга» советуют включать двухфакторную аутентификацию везде, где это доступно, и внимательно относиться к любым сообщениям и запросам, связанным с используемыми цифровыми сервисами. При возникновении сомнений следует перепроверить информацию в официальных источниках и техподдержке.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

За безопасность нужно платить. Зарплаты ИБ-директоров в России перевалили за миллион

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще