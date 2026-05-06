Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf

Аналитики R-Vision представили очередной ежемесячный дайджест трендовых уязвимостей, зафиксированных в апреле 2026 г. В обзор вошли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтверждённой эксплуатацией и повышенным интересом со стороны злоумышленников. Подборка охватывает уязвимости в продуктах Adobe, TrueConf, Microsoft.

CVE-2026-34621 | BDU:2026-04929: уязвимость выполнения произвольного кода в Adobe Acrobat и Reader. CVSS: 8.6 | Вектор атаки: локальный.

Уязвимость связана с неконтролируемым изменением атрибутов прототипа объекта, что может привести к ACE/RCE и побегу из песочницы Adobe.

Для эксплуатации нарушителю необходимо взаимодействие с пользователем. На клиенте должна быть включена настройка выполнения JavaScript-кода (включена по умолчанию). Злоумышленник создаёт специально сформированный PDF-файл через порчу Object.prototype: модификация и добавление свойств trusted или privileged. Это позволяет обойти механизмы защиты в JavaScript-движке Adobe. Нарушитель получает возможность использования ограниченных API: util.readFileIntoStream(), app.launchURL(), app.trustedFunction().

Например, пользователь открывает PDF-файл с помощью Adobe Reader. После открытия файла устанавливается соединение с удалённым сервером, откуда загружается обфусцированная полезная нагрузка, выполняемая через eval().

Статус эксплуатации уязвимости: БДУ ФСТЭК в информации от 10.04.2026 сообщает об использовании уязвимости в атаках. 11.04.2026 Adobe подтвердила наличие эксплуатации в дикой природе. CISA добавила уязвимость в KEV 13.04.2026, рекомендовав исправить её до 27.04.2026. В публичном доступе есть PoC. Исследователь Александр Агиар из ThreatLocker подготовил индикаторы компрометации.

Рекомендации по устранению: В настройках Adobe необходимо отключить выполнение JavaScript, ограничить сетевой доступ из внешних сетей и запретить открытие файлов из недоверенных источников. Для Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2024 10.04.2026 выпущены исправления.

CVE-2026-3502 | BDU:2026-04546: уязвимость удалённого выполнения кода в механизме обновления TrueConf Client (Windows). CVSS: 7.8 | Вектор атаки: смежная сеть.

TrueConf Client загружает и применяет пакеты обновлений без проверки их целостности и подлинности. Клиент доверяет файлу, полученному по URL с сервера, и не выполняет достаточной валидации перед установкой. Эксплуатация возможна при компрометации сервера обновлений TrueConf в смежной сети: атакующий, контролирующий сервер или способный подменить пакет обновления, может распространить вредоносный исполняемый файл вместе с легитимным обновлением.

Статус эксплуатации уязвимости: БДУ ФСТЭК и Check Point Research сообщают об эксплуатации CVE-2026-3502. В рамках кампании TrueChaos против государственных организаций Юго-Восточной Азии злоумышленники использовали механизм обновления TrueConf для доставки вредоноса Havoc на уязвимые хосты.

В каталог KEV уязвимость была добавлена 02.04.2026, для федеральных агентств США установлен срок исправления до 16.04.2026.

Возможные негативные сценарии: Выполнение произвольного кода, кража конфиденциальных данных, полная компрометация системы.

Рекомендации по устранению: обновить TrueConf Client for Windows до версии 8.5.3 или выше; ограничить доступ к серверу TrueConf и контуру распространения обновлений.

CVE-2026-33825 | BDU:2026-05271: уязвимость повышения привилегий в Microsoft Defender. CVSS: 7.8 | Вектор атаки: локальный. Уязвимость повышения привилегий затрагивает Microsoft Defender Antivirus во всех поддерживаемых версиях Windows 10/11/Server.

При детектировании вредоносного файла Defender создаёт VSS-снапшот и выполняет файловые операции в контексте SYSTEM. Используя oplock и поддельный Cloud Files sync-провайдер, атакующий приостанавливает сканирование в критический момент, пока снапшот открыт. Путь к файлу подменяется на базу SAM внутри замороженного снапшота: Defender считывает SAM как файл обновления сигнатур и записывает результат в свой каталог.

Злоумышленник получает копию куста SAM, извлекает NT-хеши локальных учётных записей и повышает привилегии до SYSTEM. Уязвимость раскрыта исследователем Nightmare-Eclipse 02.04.2026 (PoC опубликован на GitHub 03.04.2026) вместе с двумя дополнительными эксплойтами: RedSun (16 апреля) – oplock-based TOCTOU-атака на COM-объект Storage Tiers Management Engine с перезаписью TieringEngineService.exe в C:\Windows\System32; UnDefend (12 апреля) – нейтрализация сигнатурной базы Defender через эксклюзивную блокировку файлов определений.

На момент анализа недостатки RedSun и UnDefend остаются без исправления.

Статус эксплуатации уязвимости: исследователи Huntress зафиксировали эксплуатацию в дикой природе в апреле 2026. Первоначальный доступ осуществлялся через SSL VPN на FortiGate,с использованием скомпрометированных аккаунтов из Сингапура, Швейцарии и других стран.

Злоумышленник разворачивал BlueHammer, RedSun, UnDefend и Go-агент BeigeBurrow на staybud.dpdns[.]org:443. В наблюдаемом инциденте LPE не сработала, Defender задетектил FunnyApp.exe как Exploit:Win32/DfndrPEBluHmr.BZ.

CISA добавила уязвимость в каталог KEV с требованием исправления до 06.05.2026.

Рекомендации по устранению: 14.04.2026 вендор выпустил обновление безопасности, рекомендуется установить его на все затронутые версии Windows.

Для RedSun и UnDefend без патча, рекомендуется принять компенсирующие меры: AppLocker/WDAC на исполнение из Pictures/Downloads/%TEMP%; Мониторинг oplock-активности у MsMpEng.exe; Детект NTFS junction/mount point в пользовательских каталога; Аудит регистрации Cloud Files sync root.

CVE-2026-32201 | BDU:2026-05272: уязвимость подделки данных в Microsoft SharePoint Server. CVSS: 6.5 | Вектор атаки: сетевой.

Уязвимость в Microsoft SharePoint связана с недостаточной проверкой входных данных, что позволяет атакующему удалённо осуществлять спуфинг без аутентификации. По информации Microsoft, это даёт доступ к конфиденциальной информации и возможность ограниченного изменения данных.

Исследователи Foresiet уточняют, что проблема возникает при обработке параметров в HTTP-запросах, отвечающих за отображение ресурсов SharePoint (страницы, списки, документы). Злоумышленник может передавать некорректные данные, обходящие проверки подлинности контента, и формировать поддельные ответы от имени доверенных компонентов. Это позволяет просматривать чувствительные метаданные или изменять отображаемый контент для последующих фишинговых атак.

Статус эксплуатации уязвимости: CISA 14.04.2026 добавила уязвимость в каталог KEV со сроком исправления до 28.04.2026. По данным ShadowServer, на конец апреля в открытом доступе находятся около 1134 потенциально уязвимых серверов SharePoint.

Как защититься?

В приоритете – своевременное выявление и обновление уязвимых систем. Вендоры уже выпустили обновления безопасности, и их применение – первоочередная мера защиты.

Однако в условиях многосистемной корпоративной ИТ-инфраструктуры и десятков и тысяч устройств, оперативное выявление и устранение уязвимостей требует автоматизации. По результатам одного исследований R-Vision все больше компаний стремятся использовать современные решения класса Vulnerability Management, например, R-Vision VM, которые позволяют не только находить уязвимости (включая те, которые активно эксплуатируются), но и учитывать контекст инфраструктуры, корректно приоритизировать их и контролировать устранение.

Процесс будет проще и быстрее, когда в такую систему встроен собственный сканер уязвимостей: не требуется интеграция с внешними решениями, данные о найденных уязвимостях сразу доступны в едином интерфейсе, а повторные проверки запускаются без дополнительных шагов.

Такой подход помогает не только своевременно реагировать на угрозы, но и выстраивать устойчивую, системную работу с уязвимостями, что становится все более актуальным на фоне регулярного появления новых критичных уязвимостей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще