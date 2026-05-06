Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техническая защита Цифровизация Инфраструктура
|

«Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от Trassir

Компания «Философт» сообщила об интеграции СКУД Trassir в платформу «Мажордом». Интеграции позволяют расширять возможности экосистемы умного дома и предлагать клиентам более гибкие сценарии реализации проектов. Так, «цифровой дворецкий» «Мажордом» интегрировал в свою систему программное обеспечение и оборудование СКУД от Trassir.

«СКУД от компании Trassir интегрирована с программным обеспечением “Мажордом”, что позволяет управлять точками доступа на всей территории жилого комплекса, — отметил директор “ФилософтИван Власов. — Для нас эта интеграция — это возможность дать клиентам сделать реализацию проекта более гибкой с точки зрения его экономики».

Интеграция позволяет выстроить удобную централизованную систему управления доступом для жителей. Сотрудники управляющей компании могут настраивать доступы для открытия дверей подъезда, калиток, ворот и других точек входа через программное обеспечение, связывая ключи доступа с конкретной квартирой.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Одно из важных преимуществ такого решения заключается в том, что специалисту управляющей компании не требуется выполнять настройки вручную на каждом считывателе — необходимые действия можно провести удаленно с рабочего компьютера. Это упрощает работу УК, экономит время сотрудников и делает управление доступом более удобным.

Реализация интеграции с Trassir расширяет возможности «Мажордома» для девелоперов и управляющих компаний, позволяя подбирать решения под конкретные задачи проекта и усиливать общую экосистему умного дома.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги

Алёна Макаревич, UDV Group: Сквозной мониторинг ИТ-инфраструктуры ускоряет реакцию на инциденты

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще