Компания «Газинформсервис» расскажет о трендах в киберугрозах на форуме по корпоративному страхованию

Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис», выступит экспертом по информационной безопасности (ИБ) на кибербатле. Он пройдёт на XX конференции «Корпоративное страхование 2026», которую организует компания ICG.

22 мая в «Гранд Отеле Европа» состоится второй день мероприятия. В рамках него проводится кибербатл: дискуссия на тему киберстрахования. Модерировать её будет Иван Еремеев, управляющий директор РК «Страховой Брокер». А Сергей Полунин из компании «Газинформсервис» выступит экспертом по информационной безопасности и расскажет о ключевых трендах в направлении киберугроз для бизнеса, а также поделится статистикой.

Участники дискуссии разделятся на команды адептов, в которой выступят представители страховых компаний, и скептиков, которых представят заказчики. Они будут обмениваться опытом, цифрами и фактами на тему зрелости отрасли и запросов заказчиков и своевременности появления продуктов и услуг по страхованию киберрисков, затронут вопросы ценообразования и практики таких выплат.

«У бизнеса давно есть запрос на качественную киберзащиту и работу с киберрисками, которую мы как вендор, совместно с партнёрами, готовы обеспечивать. Но безопасность — это не только про внедрённые решения, но и про меры предосторожности на случай, если инцидент ИБ всё же случается. Поэтому мы развиваем направление киберстрахования и на форуме обязательно обсудим не только его ключевые аспекты с заказчиками, страховыми компаниями и другими участниками рынка, но и подготовим некую дорожную карту по развитию этого направления на ближайшие годы», — подчеркнул Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

«Наш рынок уже сформировал запрос на страхование в области киберзащиты: по оценкам экспертов, в 2025 году спрос на услуги киберстрахования вырос на 60%. И в последние несколько лет всё больше страховых компаний и других участников рынка киберстрахования пробуют, создают и предлагают на открытом рынке свои продукты и решения в этой области. Что интересно — взгляд рынка, страховщиков и ИБ-вендоров на страхование киберрисков различается в некоторых ключевых вопросах, и это станет залогом яркой дискуссии в рамках кибербатла», — отметил Сергей Полунин.

«Корпоративное страхование 2026» — это ежегодная международная конференция, которая состоится уже в 20-й раз. Мероприятие объединит ведущих экспертов отрасли для обсуждения актуальных вызовов, обмена практическим опытом и поиска эффективных решений в сфере корпоративного страхования.

