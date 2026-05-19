«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое с начала 2026 года

С начала 2026 г. количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., по данным «АльфаСтрахование». Число заключенных договоров выросло на 25%. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Около трети всех запросов приходится на промышленные предприятия. Остальной спрос формируют компании из сферы ритейла, ИТ и финансового сектора.

Чаще всего компании страхуют риски потери данных, нарушения работоспособности ИT-систем и простоя бизнеса в результате атак шифровальщиков и других кибератак. Полисы могут покрывать расходы на локализацию инцидента, восстановление программного обеспечения и техники, ответственность перед третьими лицами, а также убытки от перерыва в деятельности.

«Конечно, рано говорить, что страхование киберрисков вошло в привычку, но совершенно точно лед тронулся. Клиенты действительно начали видеть в киберрисках реальную угрозу и смотрят в сторону финансовой защиты и включения страхования в систему риск-менеджмента компании», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».

По его словам, свою роль сыграли резонансные кейсы кибератак последних лет, а также рост числа атак через подрядчиков и внешние сервисы.

«Многие компании считали, что у них все под контролем благодаря техническим инструментам защиты. Что абсолютно не так, так как остаточный риск есть всегда. Тем более, что сейчас набирают обороты атаки через подрядчиков», – сказал Владимир Скворцов.

По данным RED Security SOC, около 70% кибератак приходится на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом эксперты отмечают, что злоумышленники нередко получают доступ к объектам КИИ через менее защищенных подрядчиков.

В «АльфаСтрахование» отмечают, что стоимость полиса киберстрахования в среднем в 200 раз ниже потенциального ущерба от серьезного инцидента и составляет менее 1% от страховой суммы по программе.

