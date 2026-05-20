Рост кибератак на видеоплатформы ускорился из-за ИИ

Кибератаки на медиасервисы и видеоплатформы в 2025 г. выросли на 35% по сравнению с 2024 г., а до конца 2026 г. их количество может возрасти. Об этом CNews сообщили представители цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

ИИ все активнее используется для масштабирования атак, включая генерацию правдоподобных сообщений, поддельного аудио и видео, а также автоматизированный поиск уязвимостей в программном обеспечении. В частности, современные ИИ-инструменты способны находить ранее неизвестные уязвимости, что делает их полноценным фактором киберриска.

«Если раньше искусственный интеллект помогал находить уже известные уязвимости с большим количеством ложных срабатываний, то сегодня это инструмент, который реально меняет ландшафт угроз. Его используют не только киберзащитники, но и атакующие», — отметил директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков.

На фоне роста угроз медиакомпании меняют подход к безопасности: помимо защиты периметра фокусируются также на контроле доступа, поведенческой аналитики и мониторинге аномалий. Дополнительную угрозу, по словам экспертов, представляет возможность атак на сами ИИ-модели — через отравление данных и манипуляцию входной информацией.

В индустрии подчеркивают, что в условиях многомиллионной аудитории устойчивость цифровых платформ, доступность контента и защита пользователей становятся ключевыми факторами конкурентоспособности.