Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана развивают сотрудничество по подготовке экспертов в области информационной безопасности

БАУМАНТЕХ (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) и компания Security Vision продолжают успешную реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования «Управление информационной безопасностью в органе (организации)» . Проект объединяет академический опыт ведущего технического университета и практическую экспертизу одного из ключевых отечественных разработчиков в сфере кибербезопасности. Security Vision является генеральным партнером курса, благодаря чему удается выстроить гармоничный учебный процесс, в котором теоретическая база дополняется актуальными отраслевыми кейсами и лучшими практиками рынка.

Программа курса соответствует требованиям Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 г. № 1272. Она ориентирована на руководителей и специалистов, работающих в области информационной безопасности (ИБ), и охватывает весь спектр их профессиональных задач.

За время реализации программы обучение прошли уже около 1000 слушателей из различных регионов России, и в ближайшее время планируется запуск восьмого потока. География обучающихся охватывает всю страну, что формирует межрегиональное профессиональное сообщество.

В рамках обучения рассматриваются вопросы защиты объектов критической информационной инфраструктуры, построения архитектуры ИБ и выполнения требований регуляторов. Особое внимание уделяется мониторингу и реагированию на киберинциденты, управлению рисками, моделированию угроз, а также организации процесса безопасной разработки.

Отдельный блок посвящен стратегическому планированию, бюджетированию и управлению подразделением ИБ, что необходимо для эффективной интеграции безопасности в бизнес-процессы органа (организации).

Образовательный контент формируется при участии более 100 спикеров, среди которых представители регулирующих органов и ведущие эксперты отрасли. Такой подход обеспечивает разнообразие взглядов: программа не диктует единственное решение, а дает слушателям возможность сформировать собственное профессиональное мнение на основе анализа различных позиций. Модульная структура курса, включающая видеолекции, вебинары и практические задания, рассчитана на 360 и 512 (расширенная версия) часов обучения. Дополнительным преимуществом программы является возможность для выпускников получить диплом МГТУ им. Н.Э. Баумана о профессиональной переподготовке в торжественной обстановке в стенах университета.

Ключевым направлением развития сотрудничества является расширение практической составляющей: увеличивается количество очных бизнес-интенсивов на базе университета, внедряются новые практические задания, лабораторные работы и разбор реальных кейсов. Это способствует формированию активного профессионального сообщества, в котором слушатели, преподаватели и партнеры регулярно обмениваются опытом.