F6 назвала самые разорительные схемы мошенничества со знакомствами

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, представила итоги исследования мошеннических схем со знакомствами. За январь-март 2026 г. злоумышленники, используя 10 самых распространенных сценариев, похитили у российских пользователей почти 300 млн руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

На популярную схему с фальшивыми свиданиями (FakeDate) приходится 63% от общего количества мошеннических списаний. При этом на первом месте по величине средней суммы похищенного находится схема с поиском потерянных криптокошельков – более 32 тыс. руб. Три категории пользователей, которых предпочитают атаковать скамеры под видом девушек – «простые парни», «люди с непривлекательной внешностью или лишним весом», а также «с обычным описанием и фото плохого качества».

Свидание под пулями

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 представили итоги исследования мошеннических схем со знакомствами, которые применяют против российских пользователей. Специалисты изучили 10 самых распространенных сценариев и выяснили, сколько денег похитили злоумышленники, работающие по этим схемам. В результате действий киберпреступников, использующих «романтическую» тему, у пользователей из России, за первые три месяца 2026 г. похитили почти 300 млн руб.

Эксперты F6 проанализировали, какие мошеннические схемы со знакомствами – самые разорительные для пользователей, какие – самые выгодные для преступников, а на какие уловки пользователи попадаются чаще всего.

Схема с фальшивыми свиданиями (FakeDate) известна уже несколько лет, что не мешает киберпреступникам успешно ее применять против пользователей. Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate, на них приходится 63,7% всех мошеннических списаний.

Сама схема с годами почти не меняется. Пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Спустя несколько часов общения «девушка» предлагать сходить, например, в театр. Говорит, что уже купила билет и, к счастью, место рядом с ней еще свободно, но его вот-вот выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на «сайт театра» – на самом деле мошеннический, – и говорит, билет в каком ряду и на какое место нужно приобрести.

Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их в числе – квесты, цирковые представления и даже тир: мошенники предлагают на первом свидании пострелять из револьвера, пистолета-пулемета и карабина.

За первые три месяца 2026 г. мошенники из пяти команд, работающих по схеме FakeDate, похитили у российских пользователей 94 млн руб. Средняя сумма списания составила 6298 руб.

«Мошеннические схемы со знакомствами, как показывают похищенные злоумышленниками суммы, уверенно держатся на плаву. Автоматизация и использование актуальных технологий – включая применение Telegram-ботов для быстрой генерации фишинговых страниц, а также обилие рабочих инструкций для начинающих мошенников – снижает порог входа в киберпреступную деятельность. Также участники этих схем активно используют ИИ-инструменты – от генерации фотографий до составления текстов», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Одиночество как уязвимость

Мошенник может скрываться под любой личностью. Большинство скамеров действуют от лица девушек и знакомятся с мужчинами. Однако немало злоумышленников, которые прикрываются масками «успешных и свободных» мужчин, специализируются на обмане девушек.

Чаще всего злоумышленники предпочитают атаковать пользователей в ботах и каналах для знакомств в Telegram – там проще зарегистрировать поддельный аккаунт и пройти авторизацию, а шансы блокировки невысоки. В то же время мошенники активно проникают и на сайты знакомств.

Типичный образ, который создает злоумышленник – одинокая девушка или парень, снимает квартиру и хорошо зарабатывает. Вот какие основные параметры обычно используют мошенники для анкет на сайтах и в сервисах знакомств, созданных от лица девушек: возраст 20–23 года; город с населением от 100 до 500 тыс. человек; описание – нейтральное, с упоминанием хобби; фотографии – найденные в социальных сетях и отредактированные или созданные с помощью ИИ.

Три категории пользователей, которых рекомендуют атаковать мошенникам организаторы преступных схем: «простые парни, которые выглядят наивно на фото», «люди с непривлекательной внешностью или лишним весом», а также «анкеты с обычным описанием и фото плохого качества».

«Не знаю никакого кошелька»

Самая высокая средняя сумма мошеннических списаний – 32072 руб. – зафиксирована в схеме с поиском потерянных и заброшенных криптокошельков (BTC Search).

Как работает схема? Вскоре после «знакомства» злоумышленник убеждает пользователя, что в Telegram есть бот, который сам находит такие кошельки с цифровой валютой и позволяет снимать с них деньги. Мошеннический бот при первом запросе пользователя якобы «находит» несколько таких криптокошельков, но просит «купить подписку», чтобы можно было выводить через него деньги. Иногда в этой схеме мошенники частично возвращают пользователям их платежи, чтобы вызвать доверие к схеме. Например, когда жертва заплатила за «подписку» 5 тыс. руб., скамеры могут вернуть тысяч рублей на карту как «первый заработок».

С января по март 2026 г. мошенники из двух команд, работающих по этой схеме, похитили у российских пользователей более 13 млн руб.

На втором месте со средней суммой 29 103 руб. – схема с перепродажей NFT-токенов.

Как работает схема? Мошенник от имени девушки сообщает, что получает дополнительный доход на таких финансовых операциях, предлагает попробовать свои силы и присылает ссылку на торговую платформу. Злоумышленник «подсказывает», какой NFT сейчас стоит купить, демонстрирует пользователю «рост цены», после чего тот продает токен. Но когда он попытается вывести «прибыль», ему предложат сначала «пополнить баланс» – и эти деньги похищают мошенники.

За первые три месяца 2026 г. мошенники из пяти команд, работающих по схеме с торговлей NFT, похитили у российских пользователей более 67 млн руб.

На третьем месте – схема с трейдингом криптовалют. Средняя сумма мошеннических списаний – 22 986 руб.

Как работает схема? После первого контакта с пользователем и непродолжительного флирта «девушка» делится постом или напрямую пишет, что накануне сделала дорогую покупку и очень этому рада. Затем злоумышленник сообщает, что давно зарабатывает на активной торговле криптовалютами и может этому научить. Если пользователь соглашается, мошенник отправляет ссылку на Telegram-бот, как будто трейдинговый, или поддельный сайт, куда предлагает вложить свои деньги и начать «зарабатывать».

С января по март 2026 г. мошенники из семи команд, работающих по этой схеме, похитили у российских пользователей без малого 106 млн руб.

«Одиночество, дефицит внимания и общения – типичные человеческие уязвимости, которые уже давно используют киберпреступники. Для мошенничества в том числе. Мечты найти дружбу, романтические отношения или партнера в наш цифровой век приводят многих пользователей на сайты знакомств, в dating-сервисы, сообщества и чаты, где множество злоумышленников уже расставили для них ловушки и капканы», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошеннических схем со знакомствами

Не переходите по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни.

Не оплачивайте покупки на незнакомых сайтах.

Тщательно проверяйте домены ресурсов, на которые собираетесь перейти или уже перешли. Если домен отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным, покиньте страницу;

Приобретайте билеты только на проверенных ресурсах и приложениях.

Регулярно обновляйте браузеры и приложения до последних версий и своевременно устанавливайте обновления безопасности.

Включите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где есть такая возможность.