В «СерчИнформ Мониторинг безопасности» («СерчИнформ SIEM») появился контроллер для ПК на «Ред ОС»

В «СерчИнформ Мониторинг безопасности» («СерчИнформ SIEM») добавлен новый контроллер для источника «Ред ОС». Это усиливает интеграцию решения с операционной системой и позволяет собирать с рабочих станций под ее управлением расширенный набор событий безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Контроллер обеспечивает передачу в систему мониторинга и управления событиями ИБ (SIEM) ключевых сообщений о работе компьютеров с «Ред ОС». Система собирает сведения об изменениях учетных записей, входах и выходах пользователей, активности по SSH, события планировщика (Cron), а также запросы к распределенной системе доменных имен (DNS-запросы) и другие системные события – в Linux это события системных демонов (служб), которые не попали в другие правила. Такой набор данных позволяет ИБ-специалистам не просто фиксировать факт работы сотрудника за ПК, а видеть полную картину: кто, когда и с какими правами заходил в систему, какие задачи выполнялись автоматически, не пытался ли кто-то подобрать пароль или получить несанкционированный доступ через удаленное подключение. Все эти события стекаются в единый центр мониторинга, где система коррелирует их с данными от других источников и при необходимости отправляет уведомление службе безопасности.

«Проблема совместимости продуктов – одна из ключевых при импортозамещении ИТ-инфраструктуры, поэтому наша работа с коллегами из «Ред софт» отвечает актуальным запросам заказчиков, – отметил Павел Пугач, системный аналитик «СерчИнформ». – Компании получат готовое решение, не требующее дополнительных трудозатрат при внедрении и отладке: «СерчИнформ Мониторинг безопасности» поставляется как «коробочное» решение, готовое к работе с первого включения, а прямые интеграции с источниками, такими как «Ред ОС», позволяют сразу контролировать ключевые элементы инфраструктуры».

Ранее в «СерчИнформ Мониторинг безопасности» появился контроллер для системы управления доменом «Ред Адм». Другие решения разработчика – система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» и система аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) «СерчИнформ Файловый Аудитор» также прошли испытания совместимости с новейшими версиями операционных систем от «Ред софт». Таким образом, заказчики могут контролировать безопасность инфраструктуры на базе продуктов «Ред софт» – от предотвращения утечек до мониторинга событий безопасности – используя единый стек совместимых решений.