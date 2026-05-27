Группа Rubytech, ФГАУ «ЦИТ» и Positive Technologies создадут безопасную среду для внедрения ИИ на российских заводах

Группа Rubytech, Positive Technologies и Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») — экспертно-аналитический центр Минпромторга России по цифровизации промышленности — объединяют компетенции в области разработки программно-аппаратных комплексов, кибербезопасности и поддержки государственной инфраструктуры промышленных данных. В перспективе партнерство предполагает создание доверенной ИТ-инфраструктуры для отечественных предприятий — альтернативы зарубежным системам промышленной автоматизации с поддержкой ИИ. Соответствующий меморандум сроком на три года был подписан на конференции ЦИПР 2026, которая прошла в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

Ключевой вклад ФГАУ «ЦИТ» — промышленные данные и модели. Центр ведет и наполняет каталог отраслевых наборов ML- и LLM-данных для производственных задач, поддерживая развитие и внедрение ИИ-решений в промышленности. Накопленные датасеты и модели войдут в состав доверенных ПАК Скала^р (продукт Группы Rubytech), дополнят отечественный каталог и создаваемую витрину национальной промышленной платформы автоматизации (НППА), разработанную на базе комплексного решения по кибербезопасности для открытой АСУ ТП от Positive Technologies с применением принципов Secure by Design. Заказчики получат единый верифицированный стек — аппаратную базу со встроенным решением по кибербезопасности и отраслевыми ИИ-моделями.

Совместная работа охватит несколько направлений. Стороны сформируют отраслевой полигон для тестирования комплексных решений и верификации ИИ-моделей ФГАУ «ЦИТ» на базе НППА, организуют стандартизацию протоколов обмена промышленными данными и онтологическими моделями, а также займутся разработкой необходимых технических политик и регламентов.

«Промышленный ИИ в России упирается не в отсутствие моделей и определенного набора алгоритмов — они есть. Проблема в том, что нет верифицированной среды, где эти алгоритмы можно развернуть на производстве без рисков для безопасности и без конфликта с требованиями регулятора. Именно этот разрыв мы закрываем: ЦИТ поставляет данные и модели, Positive Technologies — кибербезопасность, мы — доверенную инфраструктуру. Промышленные предприятия получают не набор компонентов, а готовое решение», — отметил Игорь Ведёхин, СЕО Группы Rubytech.

«Сегодня кибербезопасность промышленных объектов должна быть не наложенной защитой поверх существующих систем, а свойством самой архитектуры. С нашим участием в этом проекте требования к защите от кибератак закладываются уже при проектировании Платформы, а не добавляются к уже развернутым решениям. Для промышленного сектора, где каждый производственный простой — прямые потери, это важная гарантия киберустойчивости», — подчеркнул Ильяс Киреев, технический директор по развитию отрасли Positive Technologies.

«Для ЦИТ это переход от формирования датасетов к их промышленному применению. Мы накопили значительный массив верифицированных отраслевых данных и ML-моделей, но их реальная ценность раскрывается только в доверенной защищенной инфраструктуре — иначе предприятия просто не рискнут подключать производственные контуры. Партнерство с Группой Rubytech и Positive Technologies позволяет нам сформировать эту среду. Для российской промышленности это прямой путь к предиктивному управлению производством на отечественной технологической базе», — прокомментировал Леван Дараселия, директор ФГАУ «ЦИТ».

Группа Rubytech и Positive Technologies сотрудничают с 2025 года: в июне на конференции ЦИПР 2025 компании подписали меморандум по переводу объектов КИИ на доверенные ПАК Скала^р. В декабре того же года к ним присоединился НИУ МЭИ: стороны договорились о разработке семейства ПАК для промышленных сетей и цифровых двойников на базе НППА.

