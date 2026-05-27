На Камчатке растет спрос на страхование смартфонов

Аналитики МТС проанализировали российский рынок страхования гаджетов и зафиксировали устойчивый рост интереса к таким полисам у жителей Дальневосточных регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребовано страхование гаджетов в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа. Доля Дальневосточного федерального округа в общем объеме рынка составляет 4%, при этом Дальневосточные регионы демонстрирует одни из самых высоких темпов роста спроса на страховые продукты для электроники в макрорегионе.

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих устройств и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

«Для камчатцев вопрос надежности электроники всегда в приоритете: из-за удаленности региона стоимость доставки запчастей и ремонта здесь заметно выше, чем на материке. Страховка в таких условиях – не просто дополнительная опция, а реальный инструмент экономии. Жители края это понимают и все чаще оформляют защиту сразу при покупке. Мы со своей стороны запустили сервис “Смарт Кэш”, который дает еще больше гибкости: можно не только отремонтировать устройство, но и при желании обменять его на деньги», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

