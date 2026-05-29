InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с InfoDiode

Компании ГК InfoWatch и «АМТ-Груп» провели интеграцию DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Совместное использование решений помогает организовать безопасную и контролируемую передачу данных между защищенными сегментами ИТ-инфраструктуры с разным уровнем доверия и внешними информационными системами. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Интегрированное решение работает на границе сетевых сегментов с различным уровнем доверия. При передаче данных из сегмента с более высоким уровнем доверия в другой сегмент InfoDiode направляет эти данные для анализа в InfoWatch Traffic Monitor. Передача данных осуществляется только тогда, когда DLP-система проверит, что в них отсутствует информация ограниченного доступа.

Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и InfoDiode осуществляется по протоколу ICAP и обеспечивает контроль всего файлового потока, передаваемого из более доверенного сегмента в менее доверенный. Это предотвращает несанкционированную передачу информации за границу закрытого контура.

«Интеграция InfoWatch Traffic Monitor с комплексом InfoDiode исключает даже случайную передачу информации ограниченного доступа в менее доверенный контур сети и обеспечивает соответствие требованиям регуляторов для объектов критической информационной инфраструктуры», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

«Утечка конфиденциальной и иной чувствительной для организации информации является одной из самых разрушительных угроз, последствия реализации которой могут нанести непоправимый ущерб как самой компании, так и взаимодействующим с ней клиентам. Современные многофункциональные DLP-системы эффективно анализируют передаваемые вовне потоки информации, классифицируя значимые для организации данные и предотвращая их нелегитимное распространение. Однако вероятность получения злоумышленником несанкционированного доступа по-прежнему угрожает доверенному сегменту и обрабатываемым в нем данным. Междоменное решение, основанное на комплексе однонаправленной передачи данных InfoDiode совместно с многофункциональной DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor, обеспечивает действенный контроль передаваемого сетевого трафика за границу доверенного сегмента и исключает угрозу несанкционированного доступа к значимым корпоративным данным», — сказал технический директор «АМТ-Груп» Сергей Торговцев.