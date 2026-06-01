Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Security Vision модернизировала проектный офис с помощью PPM-решения «Финист»

Компания Security Vision внедрила информационную систему «Финист» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») для оптимизации управления портфелем проектов. Решение класса PPM (Project Portfolio Management) позволило объединить процессы планирования, контроля и сопровождения внедрений в едином цифровом пространстве и стало новым этапом развития проектного офиса компании.

Зачем Security Vision система управления проектами

Являясь поставщиком решений для многих крупнейших компаний, банков и государственных структур, Security Vision уделяет особое внимание эффективности своих внутренних управленческих циклов. На протяжении нескольких лет в компании функционирует Проектный офис, выстроенный на практиках PMBOK. Его команда обеспечивает планирование, контроль сроков и ресурсов, управление рисками, подготовку статусной отчетности и сопровождение проектов внедрения.

До внедрения «Финиста» управление проектами велось с использованием нескольких инструментов: локальных файлов Microsoft Project, единого файлового хранилища и отдельных проектных артефактов. Уставы проектов, реестры рисков, планы-графики и иная документация хранились в разрозненных файлах и системах.

Такой подход обеспечивал работоспособность процессов, однако по мере роста портфеля проектов и увеличения числа сотрудников Проектный офис столкнулся с ограничениями дальнейшего масштабирования.

Перед компанией стояли задачи:

• создать единое цифровое пространство управления проектами;

• обеспечить единый источник достоверных данных по портфелю;

• повысить прозрачность загрузки ресурсов и статусов проектов;

• сократить время подготовки отчетности;

• стандартизировать процессы управления изменениями;

• создать основу для дальнейшего развития Проектного офиса как центра планирования и управления внедрением.

Как устроен «Финист»

«Финист» разработан с учетом практического опыта управления крупными проектными офисами и уже более пяти лет используется в промышленной эксплуатации. Ранее продукт развивался как решение «Феликс» внутри ПАО «Ростелеком», а в мае 2026 года был включен в контур ИТ-экосистемы «Лукоморье», которая входит в ПАО «Ростелеком» как дочерняя организация. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Система позволяет вести единый реестр проектов, программ и портфелей, управлять графиками работ, ресурсами, рисками, статусной отчетностью и проектной документацией. Решение интегрируется с BI- и ERP-системами, Jira, Confluence, а также корпоративными сервисами аутентификации и коммуникаций.

Ход проекта

Внедрение заняло несколько недель. За это время была выполнена интеграция серверной части в ИТ-ландшафт Security Vision, настроено взаимодействие с Active Directory и почтовым сервером, сформированы ролевая модель, матрицы согласования и справочники в соответствии с внутренними процессами Проектного офиса.

Обучение сотрудников проводилось уже в настроенной под целевые процессы системе.

Результаты внедрения

После внедрения «Финиста» Security Vision получила единое цифровое пространство для управления проектами. Руководители проектов перешли к работе в едином статус-портале вместо использования разрозненных инструментов и файлов. Проектный офис получил централизованный механизм мониторинга портфеля и подготовки отчетности, а топ-менеджмент – единый цифровой дашборд по контролю ключевых показателей проектной деятельности.

Отдельное внимание было уделено автоматизации процесса согласования изменений: параметры проектов фиксируются в цифровом паспорте и проходят согласование непосредственно в системе, сохраняя полную историю изменений и управленческих решений.

Руководитель проектного офиса Security Vision Дмитрий Сорокин отметил: «По мере масштабирования портфеля проектов мы подошли к пределу эффективности работы без специализированной PPM-платформы. Базовые процессы проектного управления в компании уже были выстроены, однако использование разрозненных инструментов усложняло консолидацию данных и оперативное управление портфелем. Внедрение «Финиста» позволило объединить проектные процессы в едином цифровом контуре, повысить прозрачность управления и существенно сократить время подготовки управленческой отчетности».

Заместитель генерального директора в ИТ-экосистеме «Лукоморье» Александр Нудельман подчеркнул: «Решения для цифровизации систем управления становятся особенно востребованными на фоне роста потребности бизнеса в отечественных ИТ-платформах и повышении эффективности использования ресурсов. Мы рады партнерству с Security Vision — ведущим разработчиком средств автоматизации кибербезопасности. Коллеги продемонстрировали высокий уровень зрелости проектной культуры и внутренних процессов, и для нас ценно, что для поддержки своего активного роста они выбрали именно нашу систему. Сегодня в «Финисте» ведется более 1 400 крупных программ и проектов».

