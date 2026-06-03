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«Перспективный мониторинг»: большая часть утечек мая 2026 г. пришлась на соцсети, мессенджеры и онлайн-платформы

В мае 2026 г. эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали девять инцидентов, затронувших коммерческие организации, онлайн-платформы, медицину и транспорт. Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил порядка 19 млн записей — на 140 млн меньше, чем в апреле 2026 г. Утечки включают персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи. Об этом CNews сообщили представители компании «Перспективный мониторинг».

Больше всего от утечек в мае 2026 г. пострадали социальные сети и мессенджеры, в этом сегменте утекло 10 млн записей. На втором месте по утечкам мая 2026 г. — онлайн-платформы, 8,75 млн записей. Из сферы транспорта утекло 500 тыс. записей, еще 24 тыс. утекших записей принадлежат медицинской сфере и 5 тыс. — коммерческой.

«Основной объем в мае пришелся на социальные сети и мессенджеры, которые затронула крупная утечка. Часть выявленных инцидентов связана с публикацией в открытых источниках приватных баз данных, ранее не предназначенных для публичного распространения. Продолжается распространение баз данных через даркнет-площадки и специализированные каналы в мессенджерах. Некоторые из зафиксированных инцидентов — результат парсинга открытых данных на крупных онлайн-платформах. Обогащая эти данные, мошенники получают широкую базу для эффективного целевого фишинга», — сказал Николай Галкин, начальник отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Обеспокоенность экспертов вызывают продолжающиеся утечки в медицинской сфере. Количество утекших записей в этой области сократилось по сравнению с апрелем 2026 г. — 24 тыс. против 1,2 млн, однако каждая новая утечка может стать основой для атак на уязвимые слои населения.

«Перспективный мониторинг» напоминает, что важно критически относиться ко всем сообщениям и звонкам от незнакомцев и всегда перепроверять поступающую информацию через надежные источники.

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