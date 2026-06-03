Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Ритейл Розница
|

T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности

T2, российский оператор мобильной связи, и российская продуктовая розничная компания Х5 подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия кибермошенничеству в ритейле. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе технологий больших данных (big data) и искусственного интеллекта для усиления механизмов защиты пользователей программ лояльности, а также проактивное выявление и предотвращение мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Одним из векторов сотрудничества станет улучшение системы выявления признаков мошенничества и повышение эффективности реагирования на них. Интеграция сигналов о подозрительной активности от оператора в антифрод-систему ритейлера позволит выявлять подозрительную активность, связанную с массовой регистрацией аккаунтов для получения бонусов или других маркетинговых предложений.

Также партнеры усилят механизмы верификации участников программ лояльности. Решение обеспечит контроль над изменениями, связанными с клиентскими данными, что поможет минимизировать риски несанкционированного доступа к аккаунтам и повысить уровень безопасности пользователей.

Дополнительным направлением взаимодействия станет развитие инструментов фрод-скоринга. Технология позволяет распознавать признаки мошеннического поведения еще до того, как оно приведет к финансовым потерям или несанкционированному доступу к клиентским аккаунтам. В основе решения – технологии больших данных и алгоритмы нейросетей, которые помогают определять нетипичные паттерны поведения и своевременно адаптироваться к новым мошенническим схемам.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «Антифрод-практики Т2 могут стать одним из действенных инструментов в арсенале X5 и снизить риски, связанные с компрометацией клиентских аккаунтов, мошенническими действиями и злоупотреблением бонусными механиками. Наши решения охватывают все этапы взаимодействия пользователя с сервисами лояльности. Они позволяют компаниям не только выстраивать более прозрачные и безопасные механики взаимодействия с клиентами, но и усиливать устойчивость бизнес-процессов в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз».

Борис Огарков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5, отметил: «Программы лояльности сегодня – один из важнейших инструментов конкурентной борьбы в ретейле и улучшения клиентского опыта. В цифровой среде информационная безопасность является фундаментом доверия клиента, которая в наши дни часто представляет интерес и для мошенников. Объединяя технологические возможности и отраслевую экспертизу, мы выводим защиту данных наших клиентов на новый уровень. Безопасность становится конкурентным преимуществом, которое клиент ощущает в каждом действии – будь то мгновенный вход в аккаунт, сохранность персональных данных или бонусов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Российские мобильные приложения крайне опасны для россиян. В них скрыты десятки тысяч уязвимостей, и их никто не устраняет

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще