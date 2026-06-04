Когда счет идет на минуты: «СберСтрахование» запустила программу для оперативной помощи бизнесу при кибератаке

«СберСтрахование» запустила новую программу страхования: если клиент столкнется с кибератакой, то сможет получить моментальную помощь специалистов ведущих российских компаний по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Если у компании возникает подозрение на кибератаку, нужно позвонить по номеру, указанному в полисе, чтобы получить первичные инструкции. Эксперты подскажут, как остановить развитие инцидента, не усугубить ситуацию и не потерять данные, нужные для расследования. Через некоторое время к клиенту присоединится команда специалистов ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности, которая поможет в реагировании на атаку, минимизации её последствий и подготовке рекомендаций по восстановлению.

Полис включает возможность работы с одним из партнеров «СберСтрахования» — компаниями лидерами на рынке информационной безопасности.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «До недавнего времени страховой полис выполнял одну функцию — помогал компенсировать финансовые потери после наступления страхового случая. Но при работе с цифровыми рисками этого недостаточно. Кибератака развивается в течение секунд, ущерб может быть нанесён за часы, в такой ситуации бизнес не должен оставаться один на один с проблемой. Наиболее актуальной становится помощь, которую компания может получить сразу, в момент борьбы с хакерами. Покрытие по продукту позволяет оплатить все необходимые услуги экспертов — от первичного реагирования и отражения атаки до сопровождения при проверках регулятора. Чтобы застраховаться, бизнесу не нужно заполнять опросники или предоставлять данные аудита. Мы проведём неинвазивную оценку ИТ-инфраструктуры и рассчитаем тариф в течение всего 30 мин».