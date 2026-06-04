Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Когда счет идет на минуты: «СберСтрахование» запустила программу для оперативной помощи бизнесу при кибератаке

«СберСтрахование» запустила новую программу страхования: если клиент столкнется с кибератакой, то сможет получить моментальную помощь специалистов ведущих российских компаний по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Если у компании возникает подозрение на кибератаку, нужно позвонить по номеру, указанному в полисе, чтобы получить первичные инструкции. Эксперты подскажут, как остановить развитие инцидента, не усугубить ситуацию и не потерять данные, нужные для расследования. Через некоторое время к клиенту присоединится команда специалистов ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности, которая поможет в реагировании на атаку, минимизации её последствий и подготовке рекомендаций по восстановлению.

Полис включает возможность работы с одним из партнеров «СберСтрахования» — компаниями лидерами на рынке информационной безопасности.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «До недавнего времени страховой полис выполнял одну функцию — помогал компенсировать финансовые потери после наступления страхового случая. Но при работе с цифровыми рисками этого недостаточно. Кибератака развивается в течение секунд, ущерб может быть нанесён за часы, в такой ситуации бизнес не должен оставаться один на один с проблемой. Наиболее актуальной становится помощь, которую компания может получить сразу, в момент борьбы с хакерами. Покрытие по продукту позволяет оплатить все необходимые услуги экспертов — от первичного реагирования и отражения атаки до сопровождения при проверках регулятора. Чтобы застраховаться, бизнесу не нужно заполнять опросники или предоставлять данные аудита. Мы проведём неинвазивную оценку ИТ-инфраструктуры и рассчитаем тариф в течение всего 30 мин».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

ФСБ раскрыла масштабную операцию по слежке за российскими чиновниками через смартфоны

Российские мобильные приложения крайне опасны для россиян. В них скрыты десятки тысяч уязвимостей, и их никто не устраняет

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще