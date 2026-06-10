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iTProtect обеспечил защищенный доступ к инфраструктуре системно-значимой ИТ-компании

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect внедрил систему защищенного удаленного доступа и двухфакторной аутентификации (2FA) пользователей в корпоративную сеть одной из крупнейших в России ИТ-компаний. В результате несколько сотен сотрудников компании получили возможность безопасно подключаться к ресурсам из любых точек, а доступ к критическим данным был защищен от несанкционированного использования. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Крупной ИТ-компании требовалось импортозаместить решение от иностранного вендора для защищенного удаленного доступа корпоративных пользователей к ИТ-ресурсам. Команда iTProtect выстроила и внедрила решение, которое объединило набор сертифицированных ФСБ и ФСТЭК России программно-аппаратных средств: защищенный шлюз для сетевого трафика «КриптоПро NGate», средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP», программный комплекс двухфакторной аутентификации Avanpost Federated Access Manager (FAM). В рамках двухфакторной аутентификации коды подтверждения приходят в виде PUSH-уведомления, одноразового пароля в мобильном приложении и токене «Рутокен OTP». Вся инфраструктура развернута на базе сертифицированной операционной системы Astra Linux.

Внедренное решение полностью соответствует требованиям ключевых государственных стандартов и нормативных документов: ГОСТ Р 7.0.97–2016 (требования к оформлению организационно-распорядительной документации), ГОСТ Р 2.105–2019 (общие требования к текстовым документам), ГОСТ 34.602–2020 (техническое задание на создание автоматизированной системы) и ГОСТ Р 59795–2021 (требования к содержанию документов на автоматизированные системы).

Администраторы компании-заказчика могут централизованно применять политики безопасности и настройки из единой консоли, контролировать пользовательские подключения и при необходимости завершать конкретные сессии вручную или автоматически.

«Мы решили комплексную задачу: от поставки сертифицированных средств криптографической защиты до развертывания отказоустойчивой инфраструктуры удаленного доступа и двухфакторной аутентификации. Особое внимание мы уделили соответствию стандартам, что критически важно для системно-значимой компании: оно гарантирует, что вся проектная и эксплуатационная документация оформлена по нормативно закрепленным правилам, что упрощает ее последующее сопровождение и прохождение проверок со стороны контролирующих органов», — сказал Леонид Ломакин, руководитель направления информационной безопасности iTProtect.

В ходе проекта специалисты iTProtect выполнили весь комплекс работ — обследование инфраструктуры, проектирование архитектуры системы, монтаж оборудования, внедрение всех компонентов системы и интеграция с окружением, в частности со службой каталогов Acrive Directory. На этапе внедрения команда обеспечила отказоустойчивость решения. На завершающих этапах проекта пользователи и администраторы прошли инструктаж по работе с новыми средствами защиты и получили комплект эксплуатационной документации.

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