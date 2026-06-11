Отечественные вычислители и промышленные компьютеры серий Blok и Blok-S повышают безопасность

Разработчик и производитель встраиваемых компьютерных платформ «РТСофт-ВС» и разработчик линейки сертифицированных средств защиты информации Dallas Lock ЦЗИ «Конфидент» сообщили о завершении совместных испытаний. В рамках сотрудничества проведена проверка и обеспечена совместимость продуктов серии средств доверенной загрузки СДЗ Dallas Lock в составе серийных промышленных компьютеров/вычислителей Blok и Blok-S.

Готовые сертифицированные вычислители Blok и Blok-S со встроенными средствами доверенной загрузки Dallas Lock обеспечивают защиту информации, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, до уровня «совершенно секретно» включительно, а также иной информации с ограниченным доступом. Интегрированные решения двух компаний предоставляют системным интеграторам/ОЕМ-производителям готовую безопасную платформу для построения надежных систем в высокоответственных отраслях промышленности, на объектах КИИ, соответствуют требованиям регуляторов ФСТЭК России и Минобороны России.

В работах принимали участие флагманские продукты компании «РТСофт-ВС»: Blok Industrial ЛКЖТ.466259.012ТУ/Blok, Rugged ЛКЖТ.466259.023ТУ и сверхкомпактные вычислители Blok-S Rugged ЛКЖТ.466259.030ТУ. Для испытаний использовались новейшие экземпляры оборудования с мобильными высокопроизводительными CPU Intel Core 13 поколения.

Средства защиты информации были представлены как программными продуктами уровня базовой системы ввода/вывода СДЗ УБ Dallas Lock, так и программно-аппаратными комплексами уровня плат расширения СДЗ ПР Dallas Lock. Классы защищенности СДЗ: ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ и ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ, соответственно.

Валидация платформ завершена в рамках ПМИ по всем параметрам с положительным результатом: программно-аппаратная совместимость, механическая совместимость, нагрузочное тестирование, штатная работа всего функционала СДЗ (идентификация и аутентификация, контроль целостности ОС, контроль состава компонентов аппаратного обеспечения).

«Валидация профессиональных встраиваемых модулей, таких как СДЗ Dallas Lock, в составе платформ серий Blok/Blok-S является ресурсоемкой, но очень важной задачей. Такая работа позволяет расширять экосистему совместимых отечественных решений, гарантировать потребителям лучший сервис, качество и безопасность, а также низкую стоимость владения», – сказал директор продуктового направления «РТСофт-ВС» Олег Холодный.

«Разработанные опции в продукте (такие как "Прямой вывод графики" для совместимости с различными производителями графических процессоров, "Отключение ACPI" для работы новых процессоров AMD Ryzen, "Передача информации загрузчику через NAND" для проприетарных процессорных модулей и многие другие) могут менять режимы запуска и работы СДЗ Dallas Lock, тонко подстраивая его под индивидуальные аппаратно-программные особенности конкретного технического средства. Тщательное тестирование совместимости средств доверенной загрузки СДЗ Dallas Lock с уникальными отечественными системами вычислительной техники – ключ к надежному планированию и развертыванию информационных систем на различных объектах критической инфраструктуры, в которых системы безопасности отвечают самым строгим требованиям», — отметил Артём Алёхин, к.т.н., менеджер продукта СДЗ Dallas Lock компании «Конфидент».

Промышленные компьютеры и вычислители Blok и Blok-S относятся к изделиям межвидового применения, имеют длительный жизненный цикл, широкий температурный диапазон: вплоть до -40…+70 ⁰С. Изделия разработаны и произведены в России в рамках стандартов атомной энергетики и ГОСТ РВ. Гарантия на аппаратные платформы от 3 до 7 лет. Изделия сертифицированы, производятся серийно в рамках TÜV ISO 9001:2015 с литерой «О1».