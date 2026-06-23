AppSec Solutions перевела AppSec.Sting на микросервисную архитектуру

Компания AppSec Solutions, российский разработчик решений для кибербезопасности, выпустила крупное обновление платформы анализа защищенности мобильных приложений AppSec.Sting. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Платформа полностью переведена с монолитной на микросервисную архитектуру на базе Kubernetes и получила переработанный подход к анализу: расширено покрытие SCA с интеграцией в AppSec.Track, обновлен динамический анализ под iOS, полностью обновлен пользовательский интерфейс. Таким образом, AppSec.Sting повышает пропускную способность и отказоустойчивость для клиентов, что ускоряет сканирование и снижает затраты на вычислительные ресурсы — в облаке и в инфраструктуре заказчика.

Микросервисная модель снимает ключевые ограничения «монолита» — избыточное потребление ресурсов и сложность масштабирования. Теперь вычислительные мощности выделяются точечно: их получают только те компоненты, которые участвуют в сканировании в конкретный момент, а при росте нагрузки система масштабируется горизонтально. Это позволяет одновременно выполнять значительно больше сканирований без деградации производительности и убирает простаивающие мощности.

Для заказчиков, разворачивающих решение в собственном контуре, это означает ощутимое снижение требований к серверному парку и совокупной стоимости владения. Параллельно команда переработала ядро анализа — платформа стала находить больше и работать быстрее:

– SCA — анализ состава ПО. Переработан движок извлечения компонентов и существенно расширено покрытие: платформа точнее определяет, из каких библиотек и зависимостей собрано приложение. Добавлена интеграция с AppSec.Track — для контроля open-source-рисков и безопасности цепочки поставок.

– iOS — переработанный динамический анализ. Реализован перехват трафика и обновлены инструменты DAST — сканирование приложений для iPhone стало точнее и глубже.

– WebView — отдельный модуль. Добавлен поиск уязвимостей в WebView, одной из самых частых точек уязвимостей в мобильных приложениях.

– Правила детектирования. Обновлены и расширены правила поиска — выше покрытие и точность.

«Мы провели технологическую трансформацию продукта, которая напрямую экономит ресурсы клиентов: вычислительных мощностей требуется меньше, а объем одновременной работы кратно вырос. При этом мы вложились не только в инфраструктуру, но и в сам анализ — заметно расширили покрытие SCA и связали его с AppSec.Track, переработали динамический анализ под iOS и полностью обновили интерфейс. Наша цель — гибкая и современная платформа, которая находит больше, работает быстрее и удобнее в эксплуатации», — сказал Никита Пинаев, руководитель продукта AppSec.Sting в AppSec Solutions.