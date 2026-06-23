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Система Multifactor совместима с облачной платформой IVA 360

«Мультифактор» и IVA Technologies подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с облачной цифровой платформой для корпоративных коммуникаций и совместной работы IVA 360. Результаты показали, что программные продукты корректно и стабильно функционируют вместе. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Теперь пользователи IVA 360 могут обеспечить эффективный уровень защиты доступа ко всей экосистеме сервисов платформы с помощью надежного 2FA-решения Multifactor от ведущего российского разработчика.

В рамках технологической интеграции вендоры подписали сертификат совместимости.

В условиях растущих киберугроз и перехода на удаленный формат работы защита конфиденциальных данных во время совещаний становится критически важной задачей. Стандартные пароли — больше не надежный барьер и риск несанкционированного подключения к звонкам или утечка информации остаются актуальны. Совместимость IVA 360 и Multifactor напрямую решает эти проблемы.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046.

IVA 360 — это российская облачная экосистема сервисов для корпоративных коммуникаций и совместной работы, объединяющая в себе видеовстречи, мессенджер, вебинары, онлайн-трансляции, облачное хранилище, доски, корпоративную почту, календарь и ИИ-ассистента. Платформа разработана под потребности компаний любого размера и отрасли, обеспечивая единый пользовательский опыт и прозрачное лицензирование. Платформа включена в реестр российского ПО.

«Мы рады объединить усилия с командой IVA Technologies для создания безопасной среды корпоративных коммуникаций. Наша совместная работа позволяет компаниям быть уверенными в том, что их "цифровая переговорная комната" надежно защищена и не пропустит посторонних. Multifactor превращает IVA 360 в эффективное звено корпоративной системы безопасности», — отметил Ильнар Загидуллин, руководитель проектов «Мультифактор».

«Мы видим растущий запрос со стороны компаний на внедрение дополнительных механизмов контроля доступа и рады предложить клиентам проверенное решение, которое органично дополняет возможности облачной платформы IVA 360. Безопасность корпоративных коммуникаций остается одним из ключевых приоритетов в развитии наших сервисов, поэтому интеграция с Multifactor стала закономерным шагом. Она позволяет компаниям повысить уровень защищенности цифрового рабочего пространства, сохранив при этом привычный пользовательский опыт», — сказал Юрий Матвеев, генеральный директор IVA 360.

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