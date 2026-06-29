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«Таграс Холдинг» внедрил ID от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей сотрудников

Российская нефтесервисная группа «Таграс Холдинг» внедрила двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей сотрудников и доступа к корпоративным ресурсам. Решение стало частью программы усиления информационной безопасности, которую компания ведет постоянно. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В холдинге проанализировали имеющиеся угрозы и различные варианты повышения уровня защищенности и пришли к выводу, что двухфакторная аутентификация станет одним из наиболее эффективных способов снижения рисков компрометации учетных данных сотрудников.

При выборе решения специалисты оценивали функциональность, стоимость внедрения и простоту интеграции в существующую инфраструктуру. Дополнительным требованием стала поддержка серверов под управлением Astra Linux и стабильная работа с Active Directory. Ранее использовавшееся решение не отвечало этим требованиям, поэтому компания начала поиск альтернативы.

Внедрение стартовало с пилотного проекта в подразделении информационной безопасности. Специалисты протестировали подключение к корпоративным ресурсам через RADIUS-сервер с использованием второго фактора. Особенностью проекта стала сложная инфраструктура компании: для каждого доменов потребовалось развернуть отдельный RADIUS-сервер и настроить взаимодействие с системой аутентификации.

После успешного завершения пилота компания приступила к поэтапному подключению пользователей. В первую очередь защиту получили сотрудники, имеющие доступ к критически важным ресурсам: специалисты по эксплуатации инфраструктуры, технические службы и пользователи электронной подписи. Затем решение распространили на остальные подразделения.

Сегодня большинство сотрудников компании подтверждают вход в корпоративные системы через мобильное приложение «Коннект» от «Контур.Эгиды». В компании отмечают, что внедрение прошло без существенных организационных сложностей: сотрудники уже знакомы с механизмами двухфакторной аутентификации по государственным и потребительским цифровым сервисам, поэтому новый способ входа был воспринят как привычная мера безопасности.

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