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Клиенты Сбербанка теперь могут оформить карты в киберстиле

Новые анимированные дизайны виртуальных карт «Мир» стали доступны для клиентов Сбера. Оформление можно настроить в последней версии мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Успехи в кибербезопасности вдохновили дизайнеров на создание тематического оформления — в киберстиле. Выбрать и установить понравившееся изображение можно за несколько секунд. Для этого в приложении «СберБанк Онлайн» нужно нажать «Изменить дизайн» в интерфейсе конкретной карты или воспользоваться ссылкой.

Уникальный дизайн может быть особенно интересен профессионалам сферы кибербезопасности — как отличительная черта для людей из экспертного сообщества. Для остальных пользователей такая виртуальная карта — дополнительное напоминание о том, что мошенники не дремлют и надо всегда быть на чеку.


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