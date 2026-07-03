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«Перспективный мониторинг»: мошенники продолжают публиковать утекшие медицинские данные

Эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») продолжают ежемесячный мониторинг утечек данных. В июне 2026 г. они зафиксировали 10 инцидентов, затронувших социальные сети, онлайн-платформы, медицину и другие сферы. Об этом CNews сообщили представители компании «Перспективный мониторинг».

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил порядка 9,7 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи.

На первом месте по утечкам — социальные сети и мессенджеры, из которых утекло 5 млн записей. На втором — онлайн-платформы, 3 млн записей. На третьем месте медицина, в июне мошенники выложили в сеть 1,7 млн записей из этой сферы. Кроме того, пострадали также коммерческий сектор и образование, 26 тыс. и 6 тыс. записей соответственно.

Беспокойство у исследователей вызывают продолжающиеся утечки из сферы медицины и здравоохранения. В 2026 г. медицинские данные регулярно фигурируют среди утечек: в марте 2026 г. в открытом доступе оказался 1 млн медицинских записей, в апреле 2026 г. — 1,2 млн, в мае 2026 г. — 24 тыс.

«Все эти утечки связаны с различными инцидентами. Таким образом, злоумышленники раз за разом крадут все новые медицинские данные россиян, чтобы затем эти базы либо продать, либо использовать самостоятельно в разнообразных фишинговых схемах. Следует быть как можно внимательнее к обращениям как из частных, так и из государственных медицинских организаций. Наличие у звонящего реальных медицинских данных не гарантирует, что с вами разговаривает настоящий сотрудник клиники», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

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