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Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria Desktop 2

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса Litoria Desktop 2 до версии 2.12.5.1. Новый релиз сфокусирован на повышении гибкости интерфейса и расширении возможностей работы с электронными подписями. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В программном комплексе Litoria Desktop 2 реализована возможность объединения нескольких отделенных подписей в один файл. Это удобно, когда электронный документ подписан более, чем двумя подписями. Например, в отношении проектной документации строительства, по требованиям к которой электронные документы должны быть подписаны всем специалистами, принимавшими участие в её подготовке.

Особое внимание в этом цикле разработки команда продукта уделила эргономике и удобству настройки программного комплекса: например, переработала внешний вид меню «Настройки».

«По запросам клиентов мы восстановили удобную функцию обновления версии программы напрямую из пользовательского интерфейса (UI) под учётной записью администратора. При наличии доступа в сеть Интернет с рабочего места, на котором установлен программный комплекс Litoria Desktop 2, обновление теперь выполняется в два клика», — сказала Екатерина Ермина, руководитель направления PKI отдела анализа продуктов кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Ключевым инфраструктурным изменением релиза стала полная совместимость с централизованным хранилищем сертификатов из состава Litoria DVCS (PKI-репозиторий). Это решение позволяет крупным организациям не тратить время на установку промежуточных сертификатов УЦ и списков отозванных сертификатов (CRL) на рабочее место пользователя. При интеграции с централизованным хранилищем сертификатов из состава Litoria DVCS будут доступны все PKI-объекты, необходимые для создания и проверки электронной подписи. Это обеспечивает безопасную и надёжную работу ПК, в том числе в закрытом контуре организации или при отсутствии стабильного доступа в интернет.

Кроме того, интеграция с PKI-репозиторием позволяет сэкономить время на поиски и установку нужных сертификатов для шифрования. Теперь достаточно выбрать сертификаты, хранящиеся централизованно.

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