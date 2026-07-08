Российская платформа для киберучений «GIS-Киберарена для вузов» зарегистрирована в реестре Минцифры

Платформа для тренировки специалистов в области кибербезопасности «GIS-Киберарена для вузов», разработанная компанией «Газинформсервис», включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Соответствующая запись (№34256) внесена в реестр Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Программное обеспечение относится к классу программного обеспечения «12.17 Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области образования».

Программный комплекс «GIS-Киберарена для вузов» предназначен для моделирования различных ИТ-инфраструктур предприятий с целью проведения обучения, оценки навыков, тренировок и соревнований обучающихся и специалистов в области кибербезопасности. Система позволяет: моделировать различные варианты ИТ-инфраструктуры; автоматически развертывать типовые и специализированные сценарии атак; проводить расследование инцидентов; организовывать практическое обучение в интерактивном формате; оценивать уровень подготовки обучающихся и специалистов; интегрироваться со сторонними приложениями и оборудованием через API; проводить соревнования по кибербезопасности с последующей обработкой результатов.

Отличительной особенностью ПК «GIS-Киберарена для вузов» от традиционных киберполигонов стала встроенная среда для валидации и стресс-тестирования моделей машинного обучения, а также систем защиты информации (СЗИ), адаптирующихся к новым угрозам в реальном времени.

На сегодняшний день на платформе доступны четыре типовые инфраструктуры: телекоммуникационная компания (мобильный оператор), научно-исследовательский институт, банк и предприятие нефтегазового сектора. Компоненты комплекса зарегистрированы в Роспатенте.

В настоящее время комплекс внедрен в образовательный процесс университета «Неймарк».

«Включение «GIS-Киберарены для вузов» в реестр отечественного ПО — важный этап развития программного комплекса. Мы уже успели протестировать платформу на целом ряде масштабных мероприятий — от всероссийских до международных соревнований, и она показала свою эффективность при работе с самыми разными сценариями. Комплекс уже внедрен в образовательный процесс университета «Неймарк», где на его базе готовят будущих специалистов по информационной безопасности», — отметила Лидия Виткова, кандидат технических наук, начальник Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».