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Телефонные мошенники в Приморье нацелились на пенсионерок со средним доходом

Компания МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чаще всего мошенники звонят женщинам-пенсионеркам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Приморье более 17 млн звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 4,5 млн минут. При этом продолжился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Аналитики МТС также выяснили, что чаще всего телефонные мошенники звонят женщинами старше 65 лет с доходом до 50 тыс. руб. в месяц. Второй уязвимой категорией стали мужчины 35-44 лет, зарабатывающие до 150 тыс. руб. Мошеннические вызовы поступают приморцам чаще всего со вторника по четверг с пиком активности с 11:00 до 13.00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Несмотря на тренд на снижение активности телефонных мошенников, проблема остается. Злоумышленники изобретают более сложные схемы обмана и используют психологические трюки. Чаще всего они звонят от имени государственных органов и социальных служб, а также под видом работников ЖКХ и курьеров. Поэтому важно сохранять бдительность при любом телефонном разговоре с незнакомцами. Мы, в свою очередь, постоянно развиваем наши сервисы блокировки спама, улучшаем ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание мошеннических вызовов. Так, сервис «Защитник» анализирует подозрительные звонки по сотням критериев и успешно блокирует их. Кроме того, он может защищать от мошеннических вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи, что особенно это актуально для детей и пожилых родителей», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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