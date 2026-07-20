«Лаборатория Касперского»: мошенники подделывают сайты зарубежных операторов в сезон отпусков

В пик туристического сезона заметно возрастает спрос на услуги связи и мобильный интернет среди путешественников, в том числе среди россиян, отдыхающих за рубежом. Вместе с этим увеличивается и риск столкнуться с мошенниками: по данным экспертов «Лаборатории Касперского», в разных странах мира распространены схемы обмана покупателей SIM‑карт и услуг мобильной связи. Злоумышленники маскируются под крупных региональных и международных операторов — для этого они создают поддельные сайты, практически неотличимые от официальных ресурсов. Их цель — выманить у пользователей личные и финансовые данные, чтобы затем украсть деньги или использовать полученную информацию в других атаках, например для мошенничества или взлома аккаунтов. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Примеры фальшивых сайтов. В одном из найденных примеров мошенники используют название британской транснациональной телекоммуникационной компании Vodafone, работающей в Азии, Африке, Европе и Океании. На поддельных ресурсах предлагается ввести номер телефона и учётные данные. Один из таких сайтов практически в точности воспроизводит оригинальную страницу входа в аккаунт Vodafone — из-за этого распознать подделку может быть крайне сложно. Ввод данных для авторизации или платёжной информации на таких ресурсах грозит потерей денег или данных, а также может повлечь за собой вал спам- и мошеннических звонков.

Также эксперты обнаружили поддельные страницы, маскирующиеся под сайты международной телекоммуникационной компании Ooredoo, которая работает в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго‑Восточной Азии, и азиатского телеком-оператора The Singtel Group. На фишинговых ресурсах якобы можно пополнить счёт мобильного интернета, на самом деле злоумышленники таким образом крадут личные данные и реквизиты банковских карт.

«Мошенники активно используют ИИ для создания поддельных страниц. Они эксплуатируют наиболее популярные у пользователей сферы интересов. Мы регулярно сталкиваемся со схемами обмана, приуроченными к спортивным мероприятиям, музыкальным концертам, сезонным распродажам и праздникам. В разгар туристического сезона телеком-отрасль не стала исключением. Чтобы защитить свои данные и деньги, проявляйте бдительность при покупке мобильных тарифов или интернет‑планов в интернете. Один из способов избежать поддельных сайтов операторов связи — использовать eSIM и приобретать этот продукт через официальное приложение: это избавляет от необходимости вводить личные данные на сомнительных веб‑страницах. Если вы сомневаетесь в подлинности сайта, найдите название бренда напрямую через поисковую систему и воспользуйтесь защитным решением, которое блокирует фишинговые ссылки», — сказала Татьяна Куликова, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Вопрос с мобильной связью при поездке в другую страну нередко вызывает беспокойство: использование роуминга может быть дорогим, а покупка местной SIM-карты — сопряжена с определёнными рисками. В частности, в таких ситуациях злоумышленники могут создавать поддельные сайты, выдавая их за страницы известных операторов связи, чтобы похитить личные данные или деньги пользователей. Поэтому мы рекомендуем заранее — ещё до вылета — выбрать, приобрести и активировать eSIM. Это позволит по прибытии сразу начать пользоваться мобильным интернетом, избежать лишних расходов на роуминг и снизит вероятность столкнуться с мошенниками», — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» делятся несколькими советами, которые помогут безопаснее приобретать мобильные тарифы и интернет‑пакеты: тщательно проверяйте сайты, прежде чем вводить на них какие‑либо данные. Обращайте внимание на опечатки, лишние символы или отличающийся домен; не доверяйте ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте. Прежде чем открывать вложение, дважды проверьте отправителя; для получения доступа к интернету за рубежом используйте eSIM — приобрести её можно, например, через Kaspersky eSIM Store. Цифровые SIM-карты лучше активировать через официальные приложения — это избавляет от необходимости приобретать физические носители; используйте надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми исследованиями, например, Kaspersky Premium. В 2025 г. оно в очередной раз получило ежегодный сертификат Approved по результатам антифишинговых тестов независимой лаборатории AV-Comparatives.