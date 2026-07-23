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Whitebyte и Ideco объединяют экспертизу для развития проектов в области сетевой безопасности

Т-интегратор Whitebyte и российский разработчик решений в области сетевой безопасности Ideco заключили партнерское соглашение. Цель сотрудничества — предоставить российским организациям современные и технологичные решения для модернизации сетевой инфраструктуры, замены зарубежного программного обеспечения и повышения уровня информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Whitebyte.

В рамках партнерства Whitebyte расширит портфель продуктами Ideco, включая флагманское решение Ideco NGFW Novum. Интегратор также обеспечит полный цикл реализации проектов: от аудита ИТ-инфраструктуры и подбора оптимальной конфигурации до внедрения, технической поддержки и последующего сопровождения.

Компании рассчитывают, что партнерство станет фундаментом для реализации совместных проектов и расширения доступности решений информационной безопасности для организаций различных отраслей, включая государственный сектор и проекты технологического суверенитета.

«Сотрудничество с Ideco позволит нам расширить линейку решений для защиты сетевой инфраструктуры и предложить клиентам эффективные инструменты для импортозамещения. Помимо современных технологий, мы обеспечим полный цикл сопровождения: от внедрения и настройки до технической поддержки», — сказал Никита Лукшин, менеджер отдела развития Whitebyte.

«Партнерство с Whitebyte — важный шаг в расширении нашего присутствия на рынке сетевой безопасности. Команда Whitebyte обладает глубокой экспертизой в реализации сложных ИТ-проектов. Объединив наш Ideco NGFW Novum и опыт специалистов Whitebyte, мы предложим клиентам надежную защиту сетевой инфраструктуры, соответствующую современным требованиям ИБ и импортозамещения», — сказал руководитель партнерского отдела Ideco Сергей Маркин.

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