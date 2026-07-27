Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Ростелеком» подключил 1,2 млн камер домашнего видеонаблюдения

Жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет. Также доступно облачное хранилище, в котором видеозаписи с камер доступны от семи дней до месяца в зависимости от тарифа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Камеры домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» особенно востребованы у семей с детьми (70% пользователей) и пожилыми родственниками (28%). Наибольшим спросом пользуются Wi-Fi-камеры для помещений и придомовой территории с функциями ночной съемки и обнаружения движения. В этом году компания представила новинку — поворотные 4G-камеры для загородного дома. Эти устройства стабильно работают без Wi-Fi или проводного интернета.

Лидерами по количеству подключений облачного видеонаблюдения «Ростелекома» стали Краснодарский край, Ростовская область, Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»: «Сегодня домашнее видеонаблюдение становится неотъемлемой частью жизни семей: камеры от “Ростелекома” позволяют родителям быть спокойными за детей, обеспечить безопасность пожилых родственников и присмотреть за домашними питомцами. Особенно это становится актуально в сезон отпусков — ежегодно фиксируем всплеск интереса к нашим решениям как для квартир, так и для дач именно летом».

Все видеозаписи с камер «Ростелекома» зашифрованы и хранятся в защищенном облаке компании, обеспечивая клиентам уверенность в сохранности их личной информации. Каждый час в облачное хранилище загружается около 175 ТБ данных. Пользователи сами решают, кому предоставить доступ к камерам: для этого можно создать отдельный аккаунт для членов семьи или отправить ссылку на прямую трансляцию. Для просмотра записей с камер видеонаблюдения необходимо установить приложение «Видеонаблюдение и Умный дом», которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще