Компания «Газинформсервис» первой локализовала MITRE ATT&CK v18 для русскоязычной аудитории

Компания «Газинформсервис» перевела и адаптировала матрицу MITRE ATT&CK версии 18 для моделирования угроз и практических сценариев защиты с помощью собственных продуктов и решений. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

MITRE ATT&CK — это международный справочник о тактиках, техниках и процедурах (TTPs), которые используют злоумышленники в ходе кибератак. Благодаря локализации российские ИБ-специалисты могут работать с матрицей без языкового барьера.

«За многие годы работы с предприятиями ТЭК, финансовыми структурами, телекомом, транспортом, органами государственной власти наша компания накопила огромный опыт и экспертизу по обнаружению, расследованию и предупреждению компьютерных атак, ориентируясь на требования регуляторов и лучшие мировые практики. Эта экспертиза транслируется в наши продукты и валидируется центром мониторинга и реагирования GSOC и командой Red Team. Мы перевели, адаптировали и разметили матрицу MITRE ATT&CK исходя из всех этих факторов: теперь можно видеть, какие угрозы закрывают наши решения с учётом самых свежих обновлений», — сказала Лидия Виткова, к. т. н., начальник Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Адаптированная матрица позволяет пользователям в короткие сроки определить, какие сценарии атак уже закрываются решениями компании «Газинформсервис» Efros DefOps и Ankey SIEM NG и экспертизой компании по обнаружению компьютерных атак; где есть возможности усилить защиту инфраструктуры; и как увязать действующие меры ИБ с мировыми практиками угрозоориентированного подхода.

При этом компания не останавливается на 18-й версии: в феврале 2027 г. Аналитический центр кибербезопасности планирует выпустить обновление до MITRE ATT&CK v19.