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МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей

МТС представила новые бесплатные решения, которые помогут родителям всегда быть на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителям сигнал о помощи и свою геолокацию прямо с главного экрана телефона. Для этого достаточно установить виджет через приложение «Мой МТС», настройка занимает всего пару минут. Эта функция особенно важна, если ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками – в таких ситуациях быстрая связь с близкими критически необходима. Местоположение отображается в разделе «Гео» у родителя.

Вторая функция «Всегда на связи» исключает риск блокировки номера при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки предоставляется буферный период на 30 дней, в течение которого доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников Семейной группы. Родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет, а если за месяц баланс не пополнен, наступает обычная блокировка. Услуга также работает за границей – в Турции, Казахстане, Китае, Грузии, Армении, ОАЭ, Египте, Германии, Таиланде, Италии, Испании и Франции.

Как показал опрос МТС, главное для родителей при выборе детского тарифа – возможность оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о балансе: это отметили 56% опрошенных. Еще 26% обратили внимание на фильтрацию контента, а 19% – на доступную цену тарифа.

Новые сервисы дополняют комплексную систему защиты детей в интернете, в которую уже входят многоступенчатая защита от спама и мошеннических звонков, а также сервис «Безопасный интернет» с умными ИИ-фильтрами, обеспечивающими безопасность ребенка в сети в режиме реального времени.

«Семейная группа превращается в единую панель управления телеком-услугами для всей семьи. Родитель в одном окне видит геопозицию ребенка, остаток его счета и получает сигналы, если требуется помощь. Мы стремимся минимизировать участие пользователя в настройках и переложить часть контроля на оператора. Для семей Кировской области эти сервисы станут дополнительным инструментом спокойствия, когда дети находятся вне дома», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам тарифной линейки Junior – подключение бесплатное. Организовать Семейную группу может любой абонент МТС в приложении «Мой МТС», добавив в нее абонентов любых мобильных операторов.

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