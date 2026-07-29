Security Vision представила обновление SIEM: от контроля качества данных до расследования атак в едином контуре

Компания Security Vision выпустила крупное обновление решения Security Vision SIEM. Новый релиз направлен на создание бесшовного контура для центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и закрывает полный цикл работы с инцидентами: от гарантии полноты поступающих данных до глубокого расследования и реагирования. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Эффективность SOC зависит от трех факторов: полнота данных, качество детектирования и скорость реакции. Если часть источников перестает передавать данные, правила корреляции генерируют шум, а аналитику приходится вручную восстанавливать цепочку атаки, критически важный инцидент легко пропустить. Обновленный продукт выстраивает эти процессы как единый управляемый цикл.

В масштабном обновлении возможности продукта были существенно расширены: появились мониторинг стабильности сбора и качества работы правил корреляции, контроль SLA аналитиков SOC, статистическое выявление аномального поведения, тестирование правил, поддержка обмена правилами в формате Sigma и ретроспективное построение цепочек процессов в инциденте.

Ключевые нововведения релиза:

Прозрачность и контроль данных. Добавлен механизм мониторинга стабильности сбора. Администраторы могут отслеживать каждый источник, настраивать пороги отклонения потока и получать уведомления о пропадании событий, превращая скрытые «слепые зоны» в наблюдаемые инциденты.

Повышение качества детектирования. Внедрен дашборд мониторинга качества правил корреляции для системного снижения уровня шума. Добавлена возможность тестировать правила на смоделированных событиях, а также импортировать и экспортировать их в формате Sigma (YAML) для быстрого переноса детектов из сторонних систем.

Статистический анализ аномалий. Интегрирован сервис StatAnalyser, который с помощью набора статистических правил выявляет нетипичное поведение активов и помечает такие инциденты специальным маркером.

Ускорение расследований. В карточке инцидента появился инструмент для ретроспективного построения цепочки процессов. Система автоматически выполняет дополнительные запросы и собирает информацию о процессах-родителях, сессиях и переходах между хостами, позволяя аналитику мгновенно оценить масштаб компрометации.

Контроль эффективности SOC. Добавлен дашборд для мониторинга SLA аналитиков при расследовании инцидентов с возможностью просмотра сводных данных и детализации показателей по каждому специалисту.

Обновленный Security Vision SIEM предоставляет заказчикам не просто хранилище событий, а полноценную платформу с готовой экспертизой SOC. Главный результат – компания получает управляемый процесс, в котором видны качество исходных данных, эффективность детектов и весь путь инцидента от первого сигнала до реакции.