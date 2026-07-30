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Эксперты UserGate обозначили шесть критериев выбора верной модели SOC для российского бизнеса

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, сформулировал практические критерии, которые помогут российским компаниям выбрать подходящую модель центров мониторинга и реагирования на киберинциденты (SOC). В основу рекомендаций легли итоги внутреннего исследования вендора, в ходе которого изучалось отношение российского бизнеса к решениям этого класса. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Исследование, проведенное аналитиками UserGate в конце 2025 г., показало, что большинство компаний уже используют SOC или планируют их внедрение, — то есть в важности центров мониторинга для защиты бизнеса сомнений практически не осталось. Экспертизу вендора подтверждают независимые данные. Рынок SOC растет и в мире, и в России: глобально он прибавляет от 7 до 10% в год, а в России темпы заметно выше — от 15 до 30%.

Тем не менее, относительно выбора конкретной модели единодушия нет. Именно этот вопрос, как показывают полученные результаты, становится главным камнем преткновения для заказчиков.

UserGate выделяет три основные модели SOC. Первая — когда собственный центр строится в контуре компании и, помимо архитектуры и стека технологий, предполагает наличие внутренней команды. На его создание обычно уходит год‑два, но заказчик получает максимальный контроль над процессами. Вторая модель — SOC как сервис: провайдер предоставляет услуги под ключ за оговоренную плату. Ее запуск занимает значительно меньше времени и, как правило, требует не более месяца‑двух. Гибридный SOC — компромисс: мониторинг и настройку правил берет на себя внешняя команда, а заказчик сохраняет контроль над данными и подключается к реагированию, когда это необходимо. Цикл запуска такой модели укладывается примерно в полгода.

На основе своей экспертизы UserGate сформулировал топ‑6 вопросов, которые помогут не ошибиться с выбором модели: есть ли возможность выделить бюджет от 20 млн руб. в год на фонд оплаты труда, инфраструктуру и софт; готова ли компания нанять и удерживать минимум восьми высококвалифицированных ИБ‑специалистов; находится ли бизнес под постоянной угрозой целевых атак; важен ли стопроцентный контроль над данными и процессами; готова ли компания потратить один-два года на запуск SOC; генерирует ли инфраструктура сотни тысяч событий в секунду.

Пять-шесть утвердительных ответов говорят в пользу собственного SOC, три‑четыре — в пользу гибридной модели, два и меньше — в пользу подхода «SOC как сервис». При этом выбор модели не делается раз и навсегда. По мере масштабирования в ту или иную сторону компания может переходить от SOC как сервиса к гибридной модели и далее к собственному центру, или же двигаться в обратную сторону, если стоит цель оптимизировать затраты.

«У бизнеса практически не осталось сомнений в необходимости SOC, вопрос сместился в сторону выбора как такового. Особенно сложным он становится при ограниченном бюджете на фоне кадрового дефицита, который все еще наблюдается на российском рынке. Наш чек‑лист дает набор понятных критериев, по которым компания может объективно оценить свою готовность к той или иной модели», — сказала Юлия Косова, руководитель отдела стратегической аналитики UserGate.

«Какую бы модель компания ни выбрала, за ней должна стоять сильная экспертиза — без нее ни собственный, ни сервисный SOC не будет работать на полную отдачу, — сказал Дмитрий Шулинин, директор направления услуг и сервисов UserGate Factor. — Поэтому мы развиваем uFactor как единое экспертное направление, которое охватывает все продукты UserGate: заказчик получает доступ к нашему опыту и при выборе модели «SOC как сервис», и при построении собственного центра».

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