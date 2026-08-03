Операционная система Cloud X OS получила сертификат ФСТЭК

Операционная система Cloud X OS получила сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие установленным требованиям безопасности информации. Система сертифицирована как операционная система общего назначения типа «А» по четвертому классу защиты и четвертому уровню доверия.

Органом по сертификации выступил Центр безопасности информации — ЦБИ, аккредитованный ФСТЭК России как орган по сертификации и испытательная лаборатория. В процессе сертификации была проведена комплексная оценка механизмов безопасности Cloud X OS, документации и процессов жизненного цикла продукта.

Полученные характеристики позволяют применять Cloud X OS при создании государственных информационных систем до первого класса защищенности включительно, информационных систем персональных данных до первого уровня защищенности, а также значимых объектов критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Cloud X OS создавалась как серверная операционная система для стабильной работы высоконагруженной инфраструктуры облака Cloud X и компонентов облачной платформы с целью обеспечить глубокий контроль над технологическим стеком. Сертификация операционной системы расширяет возможности применения облачной платформы Cloud X для размещения информационных систем с обязательными требованиями к подтверждению безопасности.

Cloud X OS поддерживает развертывание через ISO-образы и по сети, формирование типовых конфигураций, работу в средах виртуализации и интеграцию с OpenStack. Система совместима с экосистемой Debian и использует собственную пакетную базу Cloud X, включающую более 25 тыс. пакетов и свыше 14 репозиториев.

Важной частью продукта является управляемый жизненный цикл обновлений. Пакеты собираются и хранятся на серверах Cloud X в России, изменения проходят предварительное тестирование, а обновления безопасности и минорные исправления выпускаются через контролируемые репозитории Cloud X.

Cloud X OS также может выступать средой для российских баз данных, гипервизоров, межсетевых экранов и другого инфраструктурного программного обеспечения.

Cформированная технологическая и регуляторная база позволяет использовать Cloud X OS не только внутри инфраструктуры Cloud X, но и предлагать заказчикам как самостоятельную серверную операционную систему — для развертывания в частных облаках, собственных центрах обработки данных и защищенных сегментах.

Кроме того, Cloud X OS применяется в составе Cloud X Extender Hub в защищенных сегментах, на которые распространяются требования к безопасности критической информационной инфраструктуры.