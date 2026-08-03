«Солар» и «РеСолют» помогут компаниям управлять уязвимостями в российском DevSecOps-контуре

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, и компания «РеCолют» (входит в «Группу Астра»), разработчик инструментария для работы с исходным кодом, подтвердили совместимость единой платформы безопасной разработки Hexway ASOC (входит в портфель ГК «Солар») и DevOps-платформы GitFlic. Интеграция позволяет централизованно управлять уязвимостями в репозиториях и выстраивать эффективный DevSecOps-конвейер на российском стеке. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

По данным исследования Роскачества и «Солар», более 50% популярных приложений (сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов и др.) содержат минимум одну из распространенных уязвимостей, которые могут привести к утечке, перехвату или компрометации пользовательских данных. Аналитики отметили, что безопасность данных пользователей и приложений требует системного подхода и повышенного внимания не только на этапе готового продукта, но и с первых этапов разработки ПО. В этих условиях раннее обнаружение уязвимостей и их своевременное закрытие становятся одной из приоритетных задач для ИБ-команд.

Благодаря интеграции Hexway ASOC и GitFlic исправление уязвимостей становится предсказуемым и быстрым. GitFlic хранит исходный код и артефакты (GitFlic Atlas), управляет сборкой и доставкой приложений (CI/CD), версиями ПО. Платформа оркестрации и корреляции безопасности приложений (ASOC) агрегирует результаты проверок безопасности, связывает найденные проблемы с конкретными участками кода, коммитами и ответственными командами, применяет фильтрацию и дедупликацию, а затем помогает передавать разработчикам задачи на исправление.

Для организаций, уже работающих в GitFlic, интеграция с Hexway ASOC не требует изменения инфраструктуры и процессов в разработке. GitFlic сохраняет привычную среду для разработчиков, тогда как ASOC-платформа встраивается в существующий GitFlic-конвейер. Таким образом, GitFlic выступает единой точкой управления версиями и доступом, а все результаты проверок безопасности агрегируются в Hexway ASOC. Это позволяет командам, использующим GitFlic, выстроить полноценный DevSecOps-процесс без глобального расширения инструментального стека и без потери скорости разработки.

«Система хранения версий – это точка, с которой начинается жизненный цикл кода. Там важно закладывать требования к его безопасности. Для крупных клиентов это уже не вопрос отдельной проверки перед релизом, а часть промышленного процесса разработки. Уязвимости нужно выявлять, связывать с ответственными командами и доводить до исправления без разрыва между ИТ и ИБ подразделениями. Совместимость Hexway ASOC и GitFlic позволяет заказчикам, использующим российский DevOps-стек, централизованно управлять этим процессом и сохранять скорость разработки без переключения между разрозненными системами», – отметил Владимир Козицын, директор по развитию бизнеса Hexway.

«GitFlic изначально проектировался как открытая платформа хранения кода с уклоном в безопасность и удобство разработки. Совместная работа с Hexway ASOC — наглядный пример того, как GitFlic расширяет свои возможности в части DevSecOps-конвейера», – сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

Интеграция с GitFlic – очередной шаг в формировании экосистемы совместимых решений «Солара» и российских вендоров. В 2025 г. вендоры уже подтвердили совместимость комплексного решения для безопасной разработки приложений Solar appScreener и платформы для разработки GitFlic (компания «РеСолют»). Интеграция двух решений позволяет выстроить цикл DevSecOps с соблюдением требований ФСТЭК России, Банка России и других регуляторов рынка к программным продуктам. Совместимость GitFlic и Hexway ASOC, который входит в портфель решений для безопасной разработки «Солара», усиливает партнерство двух компаний.