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Группа компаний RWB при содействии Bi.Zone усовершенствовала систему кибербезопасности

Специалисты Bi.Zone SOC провели расширенный аудит Центра кибербезопасности RWB. Проект показал, что внутренний SOC успешно обеспечивает мониторинг ключевых активов компании и обладает потенциалом для дальнейшего масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

RWB (Wildberries & Russ) — международная технологическая компания, которая занимает ведущие позиции в России по направлениям e-commerce и рекламных технологий, а также активно развивает цифровые сервисы для бизнеса и частных лиц.

За два года работы внутренний SOC RWB значительно расширил покрытие инфраструктуры. Покрытие агентами мониторинга выросло в два раза, охватив более 90% инфраструктуры, количество подключенных сервисов — более чем в 15 раз. К работе SOC продолжают подключаться новые активы компании, что требует единых подходов к мониторингу, прозрачности процессов и согласованной работы команд. В этих условиях компании потребовалась независимая оценка зрелости процессов и эффективности используемых подходов, а также определение направлений дальнейшего развития.

Аудит охватил инфраструктуру самого SOC и подключение источников событий, обнаружение угроз и использование правил корреляции, анализ инцидентов, их расследование и реагирование на них. Для каждого из направлений использовался единый набор методов оценки: не только глубинные интервью со специалистами-аналитиками SOC, но и анализ артефактов, полученных из внутренних систем ИT и кибербезопасности. Команда определила сильные стороны уже существующей системы и сформировала рекомендации по улучшению.

Игорь Гребенников, руководитель SOC RWB: «SOC — это сложный живой организм, который должен постоянно развиваться, чтобы оставаться актуальным с учетом меняющегося ландшафта угроз. Проведенный аудит позволил сохранить все процессы прозрачными и управляемыми для команды на каждом этапе — от приема события до закрытия инцидента. Именно контроль над цепочкой принятия решений позволяет нам превратить SOC в бизнес-актив, обеспечивающий устойчивость группы компаний».

Аудит такой сложной системы, как SOC, требует экспертного подхода. Зачастую популярные методологии ограничены инструментами или подходами, поэтому менее гибки в использовании. При индивидуальном подходе есть возможность охватить все необходимые домены кибербезопасности, а также учесть глубину проработки аудита и запрос самого клиента.

Марсель Айсин, руководитель Bi.Zone SOC Consulting: «В проектах такого масштаба важно не только оценить текущий уровень зрелости SOC, но и понять, насколько существующие процессы готовы к дальнейшему росту инфраструктуры и увеличению объема задач. Именно поэтому аудит должен учитывать как техническую составляющую, так и организационные процессы центра мониторинга».

Полученные по итогам проекта рекомендации лягут в основу стратегии дальнейшего развития SOC. Независимая оценка Bi.Zone поможет команде SOC RWB планировать инфраструктурные и организационные изменения в процессах кибербезопасности по мере роста бизнеса.

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